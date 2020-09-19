Вошел в историю: боец из Таиланда «вырубил» соперника на 6-й секунде поединка (фото, видео)

В ночь на субботу, 19 сентября, в столице Таиланда Бангкоке состоялся турнир по боям смешанного стиля в рамках сильнейшего азиатского промоушена ONE Championship, входящего в топ-3 в мире. Ранее сообщалось, что звезду UFC Деррика Льюиса едва не сделал калекой собственный сын.

Поединок, в котором встретились два тайских бойца — Капитан Петчинди и шестикратный чемпион мира по муай-тай и кикбоксингу Петчтатонг Петчфергус, закончился уже на 6-й секунде брутальным нокаутом. 27-летнему Петчинди хватило одного удара, чтобы уложить противника на ринг и установить новый рекорд промоушена. При этом поверженного бойца с трудом привели в чувство.

Поверженного бойца Петчтатонга Петчфергуса с трудом удалось привести в чувство

По данным сайта ONE FC, 27-летний трехкратный чемпион мира по муай-тай Петчинди провел на ринге 181 бой и одержал 141 победу. Его поверженный соперник — еще более опытный (413 поединков, 356 выигрышей).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американка Сеньеса Эстрада оформила самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

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