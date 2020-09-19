Футболист погиб от шальной пули во время похорон одной из жертв взрывов в Бейруте (фото, видео)

Бывший футболист сборной Ливана 33-летний Мохаммед Атви скончался в больнице в результате полученного огнестрельного ранения, сообщает телеканал Aljazeera. 21 августа игрок случайно оказался рядом с церемонией похорон одной из жертв взрывов в Бейруте и сам стал жертвой беспорядочной стрельбы военных. Память пожарного почтили выстрелами в воздух, но одна из пуль попала в голову Атви.

Мохаммед был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы. Врачи почти месяц боролись за жизнь футболиста, но 18 сентября Атви скончался от полученного ранения.

Отметим, что полузащитник Мохаммед Атви выступал за ливанские клубы «Аль-Ансар», «Тадамон Сур», «Ахаа Ахли», а также провел три матча за национальную команду.

«Это не только потеря его семьи, но и потеря для клуба, поскольку он всегда занимал особое место в сердцах болельщиков, которые видели в нем лидера. Мохаммед многое отдал клубу, став трехкратным чемпионом страны», — говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Ансара».

Накануне Атви похоронили в его родном городе Харуф ​​на юге Ливана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сына экс-футболиста «Наполи» и сборной Бразилии Бето застрелили в Рио.

Фото ФК «Аль-Ансар», Twitter Lebanese News and Updates

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