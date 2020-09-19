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Спорт

Футболист сборной Украины перебрался из Италии в один из ведущих клубов из Греции (фото)

17:07 19 сентября 2020
Евгений Шахов

В субботу, 19 сентября, бронзовый призер чемпионата Греции афинский АЕК объявил о подписании контракта с экс-игроком итальянской серии А Евгением Шаховым, в активе которого семь поединков и один мяч в футболке сборной Украины. Контракт рассчитан на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Напомним, что 29-летний экс-футболист «Днепра» досрочно расторг соглашение с вылетевшим из серии А итальянским «Лечче» и присоединился к греческому клубу на правах свободного агента. Как известно, цвета АЕКа защищает еще один украинец — экс-защитник «Шахтера», «Днепра» и сборной страны Дмитрий Чигринский.

Отметим, что чемпион Европы U-19 Шахов-младший (его отец Евгений Шахов — известный футболист) уже имеет опыт выступлений в Греции: с 2016 по 2019 год он защищал цвета ПАОКа, став в составе команды из Салоник чемпионом и вице-чемпионом страны, а также дважды завоевав Кубок Греции (117 поединков, 21 мяч).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский футболист Марьян Швед перешел из шотландского «Селтика» в бельгийский «Мехелен».

Фото Twitter ФК АЕК

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