Свитолина на турнире в Риме разгромлена финалисткой «Ролан Гаррос» (видео)

В субботу, 19 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (6-я в мире) менее чем через сутки после победы над россиянкой Светланой Кузнецовой снова вышла на корт в четвертьфинале престижного турнира в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро.

В борьбе за путевку в полуфинал 26-летняя одесситка сошлась с 21-летней финалисткой «Ролан Гаррос"-2019, 21-летней Маркетой Вондроушовой из Чехии (19-я), которую ранее неизменно побеждала на турнирах в Дохе в 2018-м (6:2, 6:4), в Штутгарте в 2018-м (2:6, 6:1, отказ соперницы) и в Индиан-Уэллсе в 2019-м (4:6, 6:4, 6:4).

На сей раз чешка продемонстрировала, что не зря входит в топ-20 мирового тенниса. В первом сете она уверенно сломила сопротивление Элины — 6:3, а во втором и вовсе уничтожила шестую ракетку мира — 6:0.

Добавим, что выход в четвертьфинал турнира, на котором Элина Свитолина побеждала в 2017 и 2018 годах, принес ей 75 тысяч евро призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина выиграла турнир в берлинском аэропорту.

Фото Twitter WTA



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