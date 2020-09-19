«Динамо» с забившим юбилейный гол Цыганковым победило «Львов»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 19 сентября, поединками в Александрии, Кропивницком и Киеве продолжилась программа третьего тура украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 3-й тур

19 сентября (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Львов» — 3:1 (Цыганков, 48, с пенальти, Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 — Челич, 62). На 83-й минуте удален Михоби («Львов»). Молодежные составы — 2:0.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич (Кравец, 67), Леднев (Буяльский, 46), Супряга.

«Львов» приехал в столицу на игру с грандом, имея в пассиве серию без побед в премьер-лиге, длившуюся с 23 февраля и насчитывавшую 14 (!) матчей (шесть ничьих, восемь поражений). Успело потерять очки в стартовавшем сезоне и «Динамо», не сумевшее во втором туре одолеть в родных стенах «Десну» (0:0).

Выходя на поле, подопечные Мирчи Луческу не только настраивались на победу в игре с аутсайдером, но и наверняка держали в уме намеченный на 23 сентября в Бельгии первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента». При этом многих ведущих футболистов румынский специалист оставил на скамейке запасных или вообще не включил в заявку (Сидорчука, Шапаренко, де Пену, Буяльского, восстановившегося после повреждения Цыганкова, а также Родригеса и Караваева), дав шанс проявить себя резервистам и выздоровевшим.

И те, мягко говоря, в первом тайме не впечатлили. Попав под высокий прессинг соперника, динамовцы частенько просто не знали, что делать. И если бы не пару опасных моментов у ворот Литовченко в конце первой 45-минутки, игру «Динамо» смело можно было бы назвать просто — тихий ужас на «Олимпийском».

Похоже, увиденное настолько расстроило Луческу, что в перерыве он сделал сразу… четыре замены. Вместо Шепелева, Цитаишвили, Андриевского и Леднева в игру вступили Сидорчук, Буяльский, Шапаренко и Цыганков.

И уже на 47-й минуте Супряга заработал пенальти, который уверенно реализовал Цыганков, забивший свой 50-й мяч в УПЛ.

Но вскоре львовяне использовали едва ли не первый свой шанс в атаке, когда новичок Челич буквально затолкал мяч в сетку ворот Бущана — 1:1.

На 83-й минуте гости после удаления с поля Михоби (ударил локтем в лицо Цыганкова) остались в меньшинстве, и на 87-й минуте Шапаренко классным ударом со штрафного принес «бело-синим» выстраданную победу. Гол Супряги после паса Шапаренко на 90+5-й минуте стал контрольным «выстрелом».

1:0 Цыганков (48-я мин., с пенальти)

1:1 Челич (62-я мин.)

2:1 Шапаренко (87-я мин.)

3:1 Супряга (90+5-я мин.)

«Александрия» — «Ворскла» (Полтава) — 0:2 (Степанюк, 24, Пуцлин, 52). Молодежные составы — 2:0.

Встречу на стадионе «Ника», которую провела рефери Екатерина Монзуль, смогли посетить болельщики. Подопечные Владимира Шарана, отметившего накануне 49-летие, с первых минут ринулись делать своему наставнику подарок (тем более, что в четырех предыдущих встречах с «Ворсклой» они неизменно побеждали и не пропускали).

Но не тут-то было. Обученная команда Юрия Максимова выдержала стартовый натиск хозяев и в середине первого тайма результативно ответила. Форвард полтавчан Степанюк, продливший контракт с клубом, забил свой третий мяч в сезоне и возглавил бомбардирскую гонку УПЛ. А после перерыва хорват Пуцлин и вовсе довел счет до 0:2, позволив своей команде не только впервые с августа 2017-го увезти из Александрии победу, но и укрепить сенсационное лидерство в турнирной таблице УПЛ.

«Ингулец» (Петрово) — «Десна» (Чернигов) — 1:1 (Сичинава, 57 — Гитченко, 49). Молодежные составы — 1:2.

На проходивший в Кропивницком со зрителями поединок против новичка УПЛ «Ингульца» из Петрово «Десна» вышла без своего лучшего бомбардира Александра Филиппова, который в Бельгии утрясает последние формальности для перехода в «Сент-Трюйден».

Но все же именно гости в начале второго тайма вышли вперед благодаря голу защитника Гитченко, проводившего свой 200-й матч в УПЛ. Впрочем, радовались футболисты из Чернигова недолго. На 57-й минуте голом-шедевром отметился грузинский легионер «Ингульца» Сичинава. В оставшееся до финального свистка время игроки «Десны» делали все возможное, чтобы вырвать три очка, но парни Сергея Лавриненко выстояли.

Напомним, что 24 сентября команде Александра Рябоконя предстоит дебют в еврокубках: в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Десна» сыграет в Германии против «Вольфсбурга».

18 сентября (пятница)

«Днепр-1» — «Мариуполь» — 1:1 (Хобленко, 60 — Бондаренко, 26). Молодежные составы — 0:4.

Положение команд:

1. «Ворскла» — 9 очков (3 матча);

2. «Динамо» — 7 (3);

3. «Мариуполь» — 6 (3);

4. «Десна» — 5 (3);

5. «Шахтер» — 3 (1);

6. «Колос» — 3 (2);

7. «Минай» — 3 (1);

8. «Александрия» — 3 (3);

9. «Олимпик» — 3 (2);

10. «Ингулец» — 2 (3);

11. «Днепр» — 1 (3);

12. «Рух» — 0 (1);

13. «Заря» — 1 (2).

14. «Львов» — 0 (2).

Бомбардиры: 3 мяча — Руслан Степанюк («Ворскла»); 2 — Алан Патрик («Шахтер»), Владимир Лысенко («Колос»), Давид Пуцлин, Владислав Кулач (оба — «Ворскла»), Алексей Хобленко («Днепр-1»), Сергей Политыло («Олимпик»), Владислав Супряга, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»).

В третьем туре УПЛ 20 сентября сыграют также: «Олимпик» — «Минай», «Заря» — «Шахтер» и «Рух» — «Колос».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» в Лиге Европы сенсационно победил греческий «Арис».

Фото ФК «Динамо»



136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter