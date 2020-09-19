«Реал» избавился от футболиста, купленного за 100 млн евро (фото, видео)
Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, за которого Королевский клуб в 2013 году заплатил рекордные на тот момент для мирового футбола 100 млн евро, перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона.
В команде Жозе Моуриньо 31-летний валлиец выбрал себе 9-й номер. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» и «Реал» будут платить Бэйлу зарплату (15 млн евро в год!) пополам.
Кстати, «Тоттенхэм», цвета которого футболист защищал в 2007—2013 годах (56 голов и 58 результативных передач в 203 матчах за «шпор»), оригинально сообщил о подписании контракта с Бэйлом. Лондонский клуб опубликовал твит, в котором валлиец в честь своего перехода в команду якобы коротко заявляет «Я вернулся».
Это отсыл к известному заявлению баскетболиста Майкла Джордана, который таким же образом объявил о своем возвращении в НБА и «Чикаго Буллз» по ходу сезона-1994/1995 после ухода в бейсбол.
September 19, 2020
Кстати, сам Бэйл по случаю возвращения в Лондон опубликовал в Twitter видео своих лучших голов в футболке «Тоттенхэма».
September 19, 2020
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гарет Бэйл женился на матери трех своих детей на испанском острове.
Фото ФК «Тоттенхэм»163
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