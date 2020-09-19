«Гент» — «Динамо»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 23 сентября, киевское «Динамо» на построенном в 2013 году 20-тысячном «Гент Стэдиум» проведет без зрителей первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента», цвета которого защищают футболисты сборной Украины Роман Безус, Игорь Пластун и Роман Яремчук (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ГЕНТ» — «ДИНАМО»

Напомним, что на предыдущем этапе отбора в ЛЧ вице-чемпион Украины прошел голландский АЗ (2:0), а вице-чемпион Бельгии выбил из турнира австрийский «Рапид» (2:1).

В прежние годы «Динамо» и «Гент» провели в еврокубках две встречи. В 2010-м в рамках квалификации Лиги чемпионов «бело-синие» победили бельгийцев и на своем поле — 3:0 (Ярмоленко, Шевченко, Зозуля), и на чужом — 3:1 (Гармаш, Милевский, Гусев).

Правда, после успеха десятилетней давности «Динамо» больше ни разу не побеждало в еврокубках клубы из Бельгии (0:1 и 1:3 с «Генком» в 2013-м, а также 0:1 и 3:3 с «Брюгге» в 2019-м).

В предстоящей встрече в Генте аналитики букмекерских контор отдают небольшое предпочтение бельгийцам, оценивая шансы соперников на успех такими коэффициентами.

William Hill: победа «Гента» — 2,45, ничья — 3,10, выигрыш «Динамо» — 2,80.



«Фаворит Спорт»: победа «Гента» — 2,43, ничья — 3,35, выигрыш «Динамо» — 2,93.



«Париматч»: победа «Гента» — 2,55, ничья — 3,20, выигрыш «Динамо» — 2,85.



1xBet: победа «Гента» — 2,52, ничья — 3,32, выигрыш «Динамо» — 2,87.



«Олимп»: победа «Гента» — 2,57, ничья — 3,26, выигрыш «Динамо» — 2,92.

Что же касается шансов оппонентов на выход в групповой турнир Лиги чемпионов, то выше они, по мнению букмекеров, у подопечных Мирчи Луческу (1,65−1,70 против 2,15--2,27).

Напомним, что ответная встреча «Динамо» — «Гент» состоится во вторник, 29 сентября, на киевском «Олимпийском».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче УПЛ с трудом вырвало победу у «Львова».

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