«Гент» — «Динамо»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
В среду, 23 сентября, киевское «Динамо» на построенном в 2013 году 20-тысячном «Гент Стэдиум» проведет без зрителей первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента», цвета которого защищают футболисты сборной Украины Роман Безус, Игорь Пластун и Роман Яремчук (начало — в 22:00).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ГЕНТ» — «ДИНАМО»
Напомним, что на предыдущем этапе отбора в ЛЧ вице-чемпион Украины прошел голландский АЗ (2:0), а вице-чемпион Бельгии выбил из турнира австрийский «Рапид» (2:1).
В прежние годы «Динамо» и «Гент» провели в еврокубках две встречи. В 2010-м в рамках квалификации Лиги чемпионов «бело-синие» победили бельгийцев и на своем поле — 3:0 (Ярмоленко, Шевченко, Зозуля), и на чужом — 3:1 (Гармаш, Милевский, Гусев).
Правда, после успеха десятилетней давности «Динамо» больше ни разу не побеждало в еврокубках клубы из Бельгии (0:1 и 1:3 с «Генком» в 2013-м, а также 0:1 и 3:3 с «Брюгге» в 2019-м).
В предстоящей встрече в Генте аналитики букмекерских контор отдают небольшое предпочтение бельгийцам, оценивая шансы соперников на успех такими коэффициентами.
William Hill: победа «Гента» — 2,45, ничья — 3,10, выигрыш «Динамо» — 2,80.
«Фаворит Спорт»: победа «Гента» — 2,43, ничья — 3,35, выигрыш «Динамо» — 2,93.
«Париматч»: победа «Гента» — 2,55, ничья — 3,20, выигрыш «Динамо» — 2,85.
1xBet: победа «Гента» — 2,52, ничья — 3,32, выигрыш «Динамо» — 2,87.
«Олимп»: победа «Гента» — 2,57, ничья — 3,26, выигрыш «Динамо» — 2,92.
Что же касается шансов оппонентов на выход в групповой турнир Лиги чемпионов, то выше они, по мнению букмекеров, у подопечных Мирчи Луческу (1,65−1,70 против 2,15--2,27).
Напомним, что ответная встреча «Динамо» — «Гент» состоится во вторник, 29 сентября, на киевском «Олимпийском».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче УПЛ с трудом вырвало победу у «Львова».6
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