«Десна» перед дебютом в Лиге Европы продала своего лидера в Бельгию

Форвард черниговской «Десны» Александр Филиппов, который в прошлом чемпионате Украины забил 16 мячей и в списке лучших голеадоров турнира уступил только Жуниору Мораесу из «Шахтера» (20 голов), подписал контракт с бельгийским «Сент-Трюйденом», занимающим в чемпионате страны 15-е место, сообщил официальный сайт клуба. 27-летний украинец заключил с новым клубом соглашение на три года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила около 1,5 млн евро.

Форвард Александр Филиппов подписал контракт с бельгийским клубом на три года

Кстати, уроженец Донецкой области Филиппов, который провел в футболке «Десны» 125 матчей (48 голов, 11 результативных передач), стал восьмым украинским футболистом в элитном дивизионе чемпионата Бельгии. Как известно, за «Гент», ставший соперником «Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, играют Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун. За «Мехелен» заявлен перебравшийся из «Селтика» Марьян Швед. Цвета «Брюгге» защищает Эдуард Соболь, «Кортрейка» — Евгений Макаренко, а «Андерлехта» — Богдан Михайличенко.

Трансфер лидера атак команды Рябоконя в бывший клуб Романа Безуса, понятное дело, не обрадовал болельщиков черниговской команды, если учесть, что «Десне» уже 24 сентября матчем на поле немецкого «Вольфсбурга» предстоит дебютировать в еврокубках.

Напомним, что на старте сезона в УПЛ «Десна» одолела дома «Зарю» (3:1), отобрала очки у «Динамо» на столичном «Олимпийском» (0:0) и не смогла дожать в Кропивницком «Ингулец» (1:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник Евгений Шахов подписал контракт с греческим АЕКом.

Фото ФК «Сент-Трюйден»

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