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Спорт

Боец ММА отправил соперника в глубокий нокаут ударом пяткой в челюсть (видео)

12:19 20 сентября 2020
Лом-Али Нальгиев – Иманали Гамзатханов

Редким нокаутом завершился бой на турнире смешанных единоборств ACA 111, проходившем в Москве, между российскими бойцами Лом-Али Нальгиевым (18 побед, 8 поражений) и Иманали Гамзатханов (11 побед, 4 поражения). Напомним, на турнире ONE Championship в Бангкоке был установлен рекорд скоротечности боя — один из бойцов отправил соперника в нокаут уже на шестой секунде поединка.

С первых минут Гамзатханов завладел инициативой, но для него бой закончился уже в первом раунде. Иманали уложил соперника на спину и готовился к атаке, но на мгновение утратил бдительность, чем и воспользовался Нальгиев. Молниеносный удар пяткой в челюсть — и Гамзатханов в глубоком нокауте.

Отметим, что многократный чемпион Украины грузин Роман Долидзе успешно дебютировал в UFC, в первом раунде нокаутировав россиянина Хадиса Ибрагимова, а затем позволил себе некрасивый жест в адрес соперника — пришлось затем извиняться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский боец UFC Макки «вырубил» уроженца Москвы Георгия Караханяна уже на 8-й секунде боя.

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