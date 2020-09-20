Где и когда смотреть онлайн «Гент» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

В среду, 23 сентября, киевское «Динамо» на арене бельгийского «Гента» сыграет без болельщиков первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ГЕНТ» — «ДИНАМО»

За 55 лет выступлений в еврокубках «бело-синие» провели пять двухматчевых противостояний против клубов из Бельгии и только «Гент» победили в обеих встречах (3:0 и 3:1 в 2010-м). С «Андерлехтом» динамовцы сыграли 2:4 и 0:3 в 1992-м, а также 4:0 и 2:4 в 2000-м, с «Генком» — 0:1 и 1:3 в 2013-м и с «Брюгге» — 0:1 и 3:3 в 2019-м.

В минувшие выходные подопечные Вима де Деккера и Мирчи Луческу провели очередные матчи в своих чемпионатах. «Гент» в бельгийской лиге одолел в гостях аутсайдера чемпионата «Мускрон» — 1:0 (Дорш, 14; на 22-й минуте Яремчук не реализовал пенальти) и поднялся с последнего места на 12-е. В свою очередь, динамовцы с трудом дожали «Львов» — 3:1 (Цыганков, 48, с пенальти, Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 — Челич, 62) и идут в УПЛ вторыми.

В прямой трансляции встречу «Гент» — «Динамо» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 2». Перед началом матча (в 21:15) и после его окончания эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят события в Генте. Также прямой эфир из Бельгии запланирован на телеканале «Матч! Футбол 1» (Россия).

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи

22 сентября (вторник)

«Маккаби» (Тель-Авив) — «Зальцбург» 22:00 «Футбол 1»

«Славия» — «Мидтьюлланд» 22:00 «Футбол 2»

«Краснодар» — ПАОК 22:00 «Футбол 3»

23 сентября (среда)

«Гент» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 1»

«Олимпиакос» — «Омония» 22:00 «Футбол 1»

«Мольде» — «Ференцварош» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что ответный матч «Динамо» — «Гент» состоится во вторник, 29 сентября, на киевском «Олимпийском».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на поединок «Гент» — «Динамо».

Фото ФК «Гент»

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