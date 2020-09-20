Брат легендарного Линекера ищет девушку по объявлению: у него странные требования (фото)

58-летний Уэйн Линекер, младший брат легендарного футболиста, третьего бомбардира в истории сборной Англии (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона) Гари Линекера, сына которого Харри едва не убили во время съемок фильма в Африке, разместил необычный пост на своей странице в Instagram с 526 тысячами подписчиков.

Импозантный мужчина, у которого уже есть внучки Мила и Ариа, фотографии с которыми он регулярно публикует у себя в профиле, решил найти себе любимую. Точнее, не «решил», а «решили за него».

Внучки Уэйна Линекера - Мила и Ариа

«Итак, моя семья решила, что мне нужна девушка для моего рассудка и здоровья… Так что вот мои критерии. Хорошо, давайте начнем, как будто я нормальный: сильная милая любящая личность.

Теперь о более важных вещах:

— Тебе должны нравиться пожилые мужчины, но только я…

— Ты должна быть старше 30 лет (хорошо, 28−29 тоже может сработать), но не моего возраста, так как это выглядело бы странно.

— Ты должна любить путешествовать, летать бизнес-классом и останавливаться в пятизвездочных отелях.

— Будь готова отказаться от карьеры или, по крайней мере, иметь возможность работать за ноутбуком где-нибудь на тропическом пляже.

— Тебе нужно будет провести лето на Ибице и зиму в Дубае с двумя неделями в Великобритании на Рождество и Новый год с семьей и отдыхом на Мальдивах…

— Собака приемлема, но потребуется паспорт.

Уэйн Линекер любит фотографироваться с молодыми девушками

— Ты должна уметь готовить, поскольку я люблю готовить, особенно готовые блюда Waitrose.

— Только для любительниц в стиле хаус и R&B — никакого тяжелого рока или поп-музыки.

— Ты должна любить Netflix, особенно денежные ограбления, а также настоящие преступления. Никто из цыпочек не смотрит их с парнями.

— Тебе нужно быть достаточно уверенной, чтобы иметь возможность идти впереди очереди в ночных клубах и принимать столик и бесплатные напитки от владельцев.

— Тебе понадобятся водительские права, чтобы делить со мной Bentley и Lamborghini Jeep.

— Ты, должно быть, никогда не делилась сообщениями для отбеливания зубов, также меня нет на сайтах знакомств, на которых тебя тоже не должно быть.

— Ты должна любить спортзал, здоровую пищу и иметь структуру тела такую же, какая будет у меня вскоре.

— Ты должны принять и любить моих детей и внуков, а также понимать, что в моей жизни уже не будет детей… (хотя никогда не говори никогда).

— Ты должна иметь возможность принимать моих друзей, поскольку я приму твоих… А также должна понимать, что я должен отвечать на личные сообщения девушек, а не только парней…

— И еще одна вещь. Твои познания по географии должны быть на высоком уровне, поскольку девушки, которые думают, что Линкольн находится в Уэльсе, не подходят. Будьте умны, но не скучны", — написал 58-летний мачо на своей странице в Instagram.

Отметим, что Уэйн Линекер — известный бизнесмен-миллионер, проживающий на Ибице, популярном испанском курорте, и владеющий там одним из самых модных на острове ночных клубов Ocean Beach.

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