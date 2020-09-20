«Заря» отобрала очки у «Шахтера» в чемпионате Украины: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 20 сентября, поединками в Киеве, Запорожье и Львове завершается программа третьего тура украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 3-й тур

20 сентября (воскресенье)

«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 2:2 (Кочергин, 19, Юрченко, 28 — Марлос, 17, Кривцов, 49). Молодежное первенство — 2:3.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 82), Марлос (Коноплянка, 81), Соломон (Тете, 74), Тайсон, Мораес (Фернандо, 87).

В одном из центральных матчей тура чемпион Украины донецкий «Шахтер» гостил в Запорожье у луганской «Зари». В последнем матче, состоявшемся в Запорожье в прошлом сезоне, подопечные Виктора Скрипника обыграли «горняков» (1:0). Горели желанием луганчане отобрать очки у лучшей команды страны и на этот раз, особенно учитывая неудачный старт в сезоне.

Правда, открыть счет удалось «горнякам», когда дебютировавший в их составе чемпион мира в составе сборной Украины U20 защитник Корниенко прострелил с левого фланга, а Марлос, подставив ногу, замкнул дальнюю штангу и забил свой 65-й мяч в премьер-лиге.

«Зарю» не то, что не выбил из колеи пропущенный мяч, а, наоборот, добавил спортивной злости, что привело к двум забитым мячам в следующие десять минут. Сначала Кочергин с левого фланга штрафной пробил под ближнюю стойку, и голкипер не смог справиться с несложным, на первый взгляд, ударом, а затем после столкновения Кабаева и Степаненко арбитр назначил пенальти в ворота «Шахтера», и Юрченко уверенно реализовал 11-метровый.

Сразу после возобновления матча «Шахтер» сравнял счет, когда Кривцов замкнул подачу с углового, а вот с победным мячом ни у «горняков», ни у луганчан не сложилось. В итоге, 2:2 — первая потеря очков чемпиона Украины, которая, правда, продолжила их беспроигрышную серию в чемпионате страны до 11 матчей (8 побед, 3 ничьи). «Заря» также продолжила свою серию, правда, без побед до пяти матчей (2 ничьи и 3 поражения).

«Олимпик» (Донецк) — «Минай» — 3:0 (Максим Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 66). Молодежное первенство — 0:1.

Донецкий «Олимпик» в своем 180-м матче в рамках УПЛ разгромил новичка высшего отечественного дивизиона — «Минай», одержав свою 30-ю победу среди футбольной элиты. Примечательно, что подопечные Игоря Климовского в предыдущих четырех матчах как забивали в ворота соперника, так и пропускали в свои. На этот же раз «олимпийцы» смогли сохранить свои владения нетронутыми.

Матч «Рух» — «Колос» завершится позже.

19 сентября (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Львов» — 3:1 (Цыганков, 48, с пенальти, Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 — Челич, 62). На 83-й минуте удален Михоби («Львов»). Молодежные составы — 2:0.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич (Кравец, 67), Леднев (Буяльский, 46), Супряга.

«Александрия» — «Ворскла» (Полтава) — 0:2 (Степанюк, 24, Пуцлин, 52). Молодежные составы — 2:0.

«Ингулец» (Петрово) — «Десна» (Чернигов) — 1:1 (Сичинава, 57 — Гитченко, 49). Молодежные составы — 1:2.

18 сентября (пятница)

«Днепр-1» — «Мариуполь» — 1:2 (Хобленко, 60 — Бондаренко, 26, Сагуткин, 78). На 90+6-й минуте удален Сагуткин («Мариуполь»). Молодежные составы — 0:4.

Положение команд:

1. «Ворскла» — 9 очков (3 матча);

2. «Динамо» — 7 (3);

3. «Олимпик» — 6 (3);

4. «Мариуполь» — 6 (3);

5. «Десна» — 5 (3);

6. «Шахтер» — 4 (2);

7. «Колос» — 3 (2);

8. «Александрия» — 3 (3);

9. «Минай» — 3 (2);

10. «Ингулец» — 2 (3);

11. «Заря» — 1 (3).

12. «Днепр» — 1 (3);

13. «Рух» — 0 (1);

14. «Львов» — 0 (2).

Бомбардиры: 3 мяча — Руслан Степанюк («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 2 — Алан Патрик («Шахтер»), Владимир Лысенко («Колос»), Давид Пуцлин, Владислав Кулач (оба — «Ворскла»), Алексей Хобленко («Днепр-1»), Сергей Политыло («Олимпик»), Владислав Супряга, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»), Максим Тейшейра («Олимпик»).

Отметим, что в четвертом туре УПЛ 26−27 сентября сыграют: «Минай» — «Динамо» (матч состоится в Киеве), «Ворскла» — «Мариуполь», «Александрия» — «Днепр-1» (26 сентября), «Львов» — «Заря», «Шахтер» — «Олимпик», «Десна» — «Рух», «Колос» — «Ингулец» (27 сентября). Также в среду, 23 сентября, состоится перенесенный матч 2-го тура «Рух» — «Шахтер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» и «Десна» узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы.

Фото ФК «Шахтер»

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