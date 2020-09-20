28.07 / 28.22 33.08 / 33.37
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Участница Паралимпийских игр с редким заболеванием снялась для Playboy: горячие фото

21:04 20 сентября 2020
Елена Кравцов

26-летняя немецкая пловчиха Елена Кравцов стала первой в истории спортсменкой с ограниченными возможностями, которая появилась на обложке популярного эротического журнала Playboy.

Уроженка Казахстана появилась на страницах издания топлес, чем вызвала фурор у читателей. «Я не могла отказаться от этой возможности. Два дня съемок, которые у меня были — они были великолепны. Я всегда хотела провести день в качестве профессиональной модели, и я сделала это. Было, конечно, много ажиотажа. Некоторые были очень шокированы, но я должна сказать, что была приятно удивлена всеми великолепными отзывами и множеством комплиментов», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Отметим, что в возрасте семи лет у Елены была диагностирована болезнь Штаргардта — генетическое заболевание глаз, и с тех пор пловчиха продолжает постепенно терять зрение (на данный момент она видит лишь на 3%), а в 12 лет вместе с семьей переехала из Казахстана в Германию, где начала заниматься плаванием.

В 2012-м Кравцов стала серебряным призером Паралимпиады-2012 в Лондоне в заплыве на 100-метровке брассом, также девушка является двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы на спринтерских дистанциях — 50, 100 и 200 метров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес купила на родине футбольный клуб «Ранкагуа Сур».

665

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Рождество Богородицы

Рождество Богородицы: как отметить праздник и чего нельзя делать в этот день

медики

Билл Гейтс спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

Медуза

На Азовском море нашествие огромных медуз (видео)

Алла Мазур

Переболевшая онкологией Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер