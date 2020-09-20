Участница Паралимпийских игр с редким заболеванием снялась для Playboy: горячие фото

26-летняя немецкая пловчиха Елена Кравцов стала первой в истории спортсменкой с ограниченными возможностями, которая появилась на обложке популярного эротического журнала Playboy.

Уроженка Казахстана появилась на страницах издания топлес, чем вызвала фурор у читателей. «Я не могла отказаться от этой возможности. Два дня съемок, которые у меня были — они были великолепны. Я всегда хотела провести день в качестве профессиональной модели, и я сделала это. Было, конечно, много ажиотажа. Некоторые были очень шокированы, но я должна сказать, что была приятно удивлена всеми великолепными отзывами и множеством комплиментов», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Отметим, что в возрасте семи лет у Елены была диагностирована болезнь Штаргардта — генетическое заболевание глаз, и с тех пор пловчиха продолжает постепенно терять зрение (на данный момент она видит лишь на 3%), а в 12 лет вместе с семьей переехала из Казахстана в Германию, где начала заниматься плаванием.

В 2012-м Кравцов стала серебряным призером Паралимпиады-2012 в Лондоне в заплыве на 100-метровке брассом, также девушка является двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы на спринтерских дистанциях — 50, 100 и 200 метров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес купила на родине футбольный клуб «Ранкагуа Сур».

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