В ход пошли дубинки и слезоточивый газ: в Бразилии футболисты подрались с полицией прямо на поле (видео)

Скандалом завершился матч бразильской серии С (третьего по силе дивизиона страны) между «Манаусом» и «Трезе». Ранее футболист бразильского «Аваи» Бруно Силва спровоцировал беспорядки во время матча с «Фигейренсе», после чего ударил ногой в голову лежащего фаната.

В компенсированное время, при счете 1:0 в пользу гостей, которые на тот момент уже играли в меньшинстве, хозяева бросили все силы вперед и таки сравняли счет. Правда, боковой арбитр сначала поднял флажок, сигнализируя о нарушении правил со стороны игрока «Манауса», но затем изменил свое решение. Этот факт вызвал негодование со стороны футболистов «Трезе», которые начали выяснять отношения с лайнсменом с применением силы и нелицеприятных выражений.

Чтобы предотвратить потасовку, пришлось вмешаться полиции. Но после того, как один из футболистов «Трезе» ударил по защитному щиту представителя правопорядка, инцидент лишь усугубился. В итоге полицейские применили слезоточивый газ и наставили дубинки на драчунов, что помогло утихомирить «бунтарей». А вот сам матч так и завершился «мировой» — 1:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист бразильского «Насиональ де Роландия» Винисиус Корсини был арестован после того, как зарезал президента своего бывшего клуба.

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