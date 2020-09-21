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Спорт

Футболист сборной Украины покинул «Динамо», сыграв всего один матч

13:42 21 сентября 2020
Артем Кравец

Форвард Артем Кравец, в конце августа вернувшийся в «Динамо» после выступлений в Германии, Испании и Турции, разорвал контракт с киевлянами.

Сам футболист объяснил свое решение, которое принял после беседы с президентом клуба Игорем Суркисом и главным тренером Мирчей Луческу, желанием получать больше игровой практики в другом клубе, — сообщает официальный сайт «бело-синих».

Отметим, что Кравец успел сыграть лишь в одном матче после своего возвращения в «Динамо», выйдя на замену и отыграв 23 минуты в победном для киевлян поединке премьер-лиги против «Львова» (3:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между бельгийским «Гентом» и киевским «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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Футболист сборной Украины покинул «Динамо», сыграв всего один матч

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