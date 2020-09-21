Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес забил соперника до потери сознания

Ярким нокаутом завершился поединок в рамках вечера бокса Top Boxing Generation, прошедшего в Днепре, между непобедимым украинским супертяжеловесом Виктором Выхристом (3 победы, все — нокаутом) и лучшим боксером Испании Габриэлем Энгуэмо (10 побед, 6 из них — нокаутом, 10 поражений).

За десять секунд до конца третьего раунда наш соотечественник пошел в атаку и сильнейшим ударом с правой в голову отправил соперника в глубокий нокаут. Судья, увидев, что испанец потерял сознание, даже не стал отсчитывать до десяти, и Габриэля оперативно начали приводить в чувство.

Видео яркого нокаута смотрите по этой ссылке.

Перед оглашением победителя боя соперника Выхриста привели в чувство

Напомним, что Выхрист дебютировал в профессионалах в феврале нынешнего года, до этого став чемпионом Европы в 2017-м и победителем Европейских игр в 2019-м. На профиринге Виктор пока не проводил поединков, которые продолжались бы больше трех раундов. Белоруса Андрея Мазаника уроженец Светловодска «вырубил» уже в первом раунде, а своего соотечественника Семена Пахомова — во второй трехминутке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что не знающий поражений украинский боксер Дмитрий Митрофанов стал клиентом промоутерской компании K2 East Promotions.

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