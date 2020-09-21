«Динамо» взяло 23 футболиста на матч Лиги чемпионов в Бельгию

Киевское «Динамо», разорвавшее контракт с нападающим Артемом Кравцом спустя месяц после его возвращения в родной клуб, отправилось в Бельгию на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента» (начало — 23 сентября в 22:00, арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ГЕНТ» — «ДИНАМО»

В состав делегации «бело-синих» были включены 23 футболиста, 18-ть из которых попадут в заявку на игру. Среди тех, на кого рассчитывает тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу, следующие игроки: вратари — Бойко, Бущан, Нещерет; защитники — Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов; полузащитники — Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев; нападающие — Родригес, Супряга.

Отметим, что динамовцы прибудут в аэропорт Остенде, после чего еще преодолеют чуть более 60 км на автобусе до Гента. Примечательно, что по инициативе главного тренера впервые на матч еврокубков киевляне отправляются не накануне матча, а за два дня до игры. Также Луческу пригласил посетить гостевую игру и президента клуба Игоря Суркиса, который последнее время не ездил на выездные матчи «бело-синих».

Во вторник, 22 сентября, «бело-синие» после пресс-конференции с участием Мирчи Луческу и Виталия Буяльского опробуют газон стадиона «Гент», а в среду, 23 сентября, проведут первый матч решающего раунда за право выхода в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч квалификации Лиги чемпионов между «Гентом» и «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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