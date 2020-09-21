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Спорт

Где смотреть «Рух» — «Шахтер»: расписание трансляций перенесенного матча чемпионата Украины

20:57 21 сентября 2020
Шахтер Донецк

В среду, 23 сентября, во Львове пройдет перенесенный матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу между местным «Рухом» и донецким «Шахтером».

Напомним, что поединок, изначально запланированный на 12 сентября, был перенесен руководством премьер-лиги в связи со вспышкой коронавируса в стане львовского клуба.

Отметим, что обе команды не смогли выиграть в предыдущих календарных матчах чемпионата Украины. «Горняки» сыграли вничью с луганской «Зарей» в Запорожье (2:2), уступая в счете по ходу матча, а «Рух» на своем поле уступил «Колосу» из Коваливки (1:2), пропустив два мяча в первые 20 минут игры.

В прямой трансляции за противостоянием дебютанта элитного дивизиона и сильнейшей команды Украины можно будет следить, начиная с 19:00, на телеканале «Футбол 1». За полчаса до игры, в 18:30, а также после финального свистка в эфир выйдет программа «Тур ONLINE», в которой эксперты обсудят поединок.

Чемпионат Украины. Перенесенный матч 2-го тура

23 сентября (среда)

«Рух» — «Шахтер» 19:00 «Футбол 1»

Добавим, что букмекеры практически не сомневаются в победе действующего чемпиона страны. К примеру, аналитики «Фаворит Спорт» предлагают поставить на успех «Шахтера» с коэффициентом 1,12, ничья оценивается в 9,90, на победу «Руха» дается 17,50.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» отдал молодого нападающего Даниила Сикана в аренду в «Мариуполь».

Фото ФК «Шахтер»

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