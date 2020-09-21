С легионером из Австрии: Шевченко назвал список игроков на матчи с топ-сборными Европы

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился с футболистами, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу с чемпионами мира французами, а также к поединкам элитного дивизиона Лиги наций против Германии и Испании.

В списке наставника «желто-синих» 28 игроков, среди которых есть и дебютант — защитник Евгений Чеберко, этим летом перешедший из луганской «Зари» в австрийский ЛАСК.

В общем же в число вызванных футболистов вошли следующие исполнители: вратари — Пятов («Шахтер»), Лунин («Реал»), Бущан («Динамо»); защитники — Кривцов, Матвиенко, Болбат (все — «Шахтер»), Миколенко, Караваев (оба — «Динамо»), Соболь («Брюгге»), Михайличенко («Андерлехт»), Чеберко (ЛАСК), Пластун («Гент»); полузащитники — Ярмоленко («Вест Хэм»), Коноплянка, Степаненко, Марлос, Коваленко («Шахтер»), Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шапаренко (все — «Динамо»), Малиновский («Аталанта»), Зинченко («Манчестер Сити»), Макаренко («Кортрейк»), Харатин («Ференцварош»); нападающие — Яремчук («Гент»), Мораес («Шахтер»), Супряга («Динамо»). Также в резервном списке находится полузащитник Безус («Гент»), который в случае травмы кого-то из партнеров по национальной команде может также быть вызван.

Отметим, что сбор начнется 5 октября после матчей 5-го тура украинской премьер-лиги. Уже 7 числа «желто-синих» ожидает товарищеский матч на «Стад де Франс» в пригороде Парижа против действующих чемпионов мира французов, а затем два домашних матча Лиги наций — в Киеве на НСК «Олимпийский» наши ребята сразятся с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок сборной Украины Евгений Шахов перебрался из итальянского «Лечче» в стан одного из лидеров греческого футбола АЕК.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter