28.24 / 28.28 33.15 / 33.25
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

С легионером из Австрии: Шевченко назвал список игроков на матчи с топ-сборными Европы

8:09 22 сентября 2020
Сборная Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился с футболистами, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу с чемпионами мира французами, а также к поединкам элитного дивизиона Лиги наций против Германии и Испании.

В списке наставника «желто-синих» 28 игроков, среди которых есть и дебютант — защитник Евгений Чеберко, этим летом перешедший из луганской «Зари» в австрийский ЛАСК.

В общем же в число вызванных футболистов вошли следующие исполнители: вратари — Пятов («Шахтер»), Лунин («Реал»), Бущан («Динамо»); защитники — Кривцов, Матвиенко, Болбат (все — «Шахтер»), Миколенко, Караваев (оба — «Динамо»), Соболь («Брюгге»), Михайличенко («Андерлехт»), Чеберко (ЛАСК), Пластун («Гент»); полузащитники — Ярмоленко («Вест Хэм»), Коноплянка, Степаненко, Марлос, Коваленко («Шахтер»), Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шапаренко (все — «Динамо»), Малиновский («Аталанта»), Зинченко («Манчестер Сити»), Макаренко («Кортрейк»), Харатин («Ференцварош»); нападающие — Яремчук («Гент»), Мораес («Шахтер»), Супряга («Динамо»). Также в резервном списке находится полузащитник Безус («Гент»), который в случае травмы кого-то из партнеров по национальной команде может также быть вызван.

Отметим, что сбор начнется 5 октября после матчей 5-го тура украинской премьер-лиги. Уже 7 числа «желто-синих» ожидает товарищеский матч на «Стад де Франс» в пригороде Парижа против действующих чемпионов мира французов, а затем два домашних матча Лиги наций — в Киеве на НСК «Олимпийский» наши ребята сразятся с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок сборной Украины Евгений Шахов перебрался из итальянского «Лечче» в стан одного из лидеров греческого футбола АЕК.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Табах Юрий

Россия развалится: американский военный рассказал, как Украине вернуть свои территории

Наталья Водянова

Наталья Водянова вышла замуж и показала фото и видео со свадьбы

киев

В учебнике матери Хорошковского нашли жуткую ошибку про Киев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер