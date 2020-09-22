Где смотреть онлайн «Бавария» — «Севилья»: расписание трансляций матча за Суперкубок УЕФА

В четверг, 24 сентября, в 45-м розыгрыше Суперкубка УЕФА, который пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», сойдутся победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» и триумфатор Лиги Европы испанская «Севилья» (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «БАВАРИЯ» — «СЕВИЛЬЯ»

Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем исполкоме принял решение, что впервые после карантина, вызванного пандемией коронавируса, поединок пройдет со зрителями. Чтобы тщательно изучить влияние зрителей на соблюдение протокола УЕФА по возвращению футбола, трибуны будут заполнены не более, чем на 30%.

Подопечные Ханса-Дитера Флика успешно стартовали в новом сезоне бундеслиги, разгромив на своем поле «Шальке» — 8:0 (Гнабри, 4, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31, Мюллер, 70, Сане, 71, Мусиала, 82). А вот «Севилья» в связи с выходом в финал Лиги Европы и поздним завершением прошлого сезона получила больше времени на отдых и проводила пока лишь товарищеские матчи — в частности, подопечные Хулена Лопетеги обыграли «Леванте» (3:2) и «Атлетик» (2:1).

Примечательно, что соперники подходят к очному противостоянию, имея впечатляющие беспроигрышные серии в официальных поединках. «Баварию» не могут обыграть в 31 матче подряд (30 побед и 1 ничья), а «Севилью» — в 21-м (12 побед и 9 ничьих).

В прямой трансляции поединок «Бавария» — «Севилья» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 3». Перед началом матча (в 21:15) и после его окончания эксперты в студии программы «Суперфутбол» обсудят события в Будапеште. Также прямой эфир из Венгрии запланирован на телеканале «Матч ТВ» (Россия).

Суперкубок УЕФА



24 сентября (четверг)



«Бавария» — «Севилья» 22:00 «Футбол 3», «Матч ТВ» (Россия)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят «Баварию» явным фаворитом в противостоянии с «Севильей» за Суперкубок УЕФА.

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