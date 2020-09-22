«Гент» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 23 сентября, динамовцы Киева на 20-тысячной арене «Гент Стэдиум» сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против второй по итогам прошлого сезона команды Бельгии «Гента» с тремя украинцами в заявке — Романом Безусом, Игорем Пластуном и Романом Яремчуком (начало — в 22:00). Букмекеры уже оценили шансы соперников на успех.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных 38-летнего Вима де Деккера и 75-летнего Мирчи Луческу (ответная встреча — 29 сентября в Киеве), за которой вы сможете следить в этой новости.

Кстати, никогда ранее «Динамо» не проводило еврокубковый поединок 23 сентября, хотя уже сыграло на международной арене 383 встречи.

Выбор Луческу

В понедельник, 21 сентября (за два дня до игры!), делегация киевского «Динамо» прилетела чартерным рейсом в аэропорт Остенде, а уже оттуда автобусом отправилась в Гент, где продолжает подготовку к игре.

Отметим, что среди футболистов, отправившихся на игру, нет двух форвардов — Артема Кравца, который покинул команду, и Франа Соля, полузащитника Миккеля Дуэлунда, а также испытывающих проблемы со здоровьем защитников Никиты Бурды и Дениса Попова.

В Бельгию прилетели 23 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на игру: вратари — Бойко, Бущан, Нещерет; защитники — Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов; полузащитники — Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев; нападающие — Родригес, Супряга.

Динамовцы прилетели в Бельгию за два дня до игры

Соперники на старте сезона

Вице-чемпион Бельгии «Гент» неудачно стартовал в чемпионате Бельгии. После поражений от «Сент-Трюйдена» (1:2), «Контрейка» (1:2) и «Антверпена» (0:1), победы над «Мехеленом» (1:0) и еще одной неудачи в игре с «Эйпеном» (1:2) руководства клуба отправило в отставку румынского специалиста Ласло Белени, у которого был конфликт с форвардом сборной Украины Романом Яремчуком.

Уже под началом нового главного тренера — 38-летнего Вима де Деккера — «буйволы» прошли в квалификации Лиги чемпионов австрийский «Рапид» (2:1) и одолели в поединке чемпионата страны занимающий последнее место «Мускрон» — 1:0 (Дорш, 14; на 22-й минуте Яремчук не реализовал пенальти). После шести туров «Гент» занимает в чемпионате Бельгии лишь 13-ю позицию.

«Динамо» стартовало в сезоне победой в поединке за Суперкубок Украины над «Шахтером» (3:1). В чемпионате страны подопечные Мирчи Луческу победили «Олимпик» (4:1) и «Львов» (3:1), а также сыграли вничью с «Десной» (0:0), занимая в УПЛ второе место. В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «бело-синие» прошли голландский АЗ (2:0), что принесло клубу 5 млн евро призовых от УЕФА (выход в группу ЛЧ оценивается в 15,25 млн).

В последнем матче Беньямин Вербич и компания победили «Львов»

«Динамо» против Бельгии

Столичный клуб ранее провел против бельгийских клубов 10 поединков — три победы, одна ничья и шесть поражений (разница мячей — 18:20).

При этом только «Гент» «бело-синие» обыграли в обеих встречах (3:0 и 3:1 в 2010-м). С «Андерлехтом» динамовцы сыграли 2:4 и 0:3 в 1992-м, а также 4:0 и 2:4 в 2000-м, с «Генком» — 0:1 и 1:3 в 2013-м и с «Брюгге» — 0:1 и 3:3 в 2019-м.

2010 год. «Гент» — «Динамо» — 1:3

«Гент» против Украины

Команда из Гента в прежние годы провела шесть встреч против украинских команд, четырежды уступив и по разу сыграв вничью и победив (разница мячей — 7:18). Кроме «Динамо» (0:3 и 1:3 в 2010-м), нынешний клуб Безуса, Яремчука и Пластуна встречался с «Шахтером» (0:5 и 3:5 в 2016-м), а также в «Александрией» (1:1 и 2:1 в 2019-м).

«Гент» — «Динамо» — 1:3 (4 августа 2010 года)

Состав «Динамо» дороже почти на 20 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Динамо» почти на 20 млн евро дороже, чем игроков «Гента» (97,60 млн евро против 77,73 млн).

В пятерку самых дорогих исполнителей бельгийского клуба входят: форвард сборной Украины Роман Яремчук (9,5 млн евро), французский полузащитник Элиша Увусу (7,5 млн), еще два игрока средней линии — немец Никлаш Дорш и травмированный ныне грузин Георгий Чакветадзе (по 6 млн), а также защитник из Анголы Нурио Фортуна (5 млн).

У «Динамо» дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

Самый дорогой футболист «Гента» — форвард сборной Украины Роман Яремчук

Стадион «Гента»

Домашняя арена бельгийского клуба на матчах внутренних соревнований носит название «Геламко Арена» (в честь компании-застройщика), а на матчах еврокубков — «Гент Стэдиум».

20-тысячный стадион, на возведение которого потратили 76 млн евро, был открыт летом 2013 года, что сделало его первой новой ареной, построенной в Бельгии с 1974 года.

Домашняя арена «Гента» построена в 2013 году

Клубный рейтинг УЕФА

В клубном рейтинге УЕФА «Динамо» опережает «Гент» на 14 позиций. Вице-чемпион Украины — на 26-м месте, второй по итогам прошлого сезона клуб Бельгии — на 40-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Гент» — «Динамо».

Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Динамо», ФК «Гент»



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