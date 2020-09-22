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Спорт

Итальянского футбольного арбитра зарезали

11:04 22 сентября 2020
Даниэле де Сантис

В Италии в собственной квартире убили 33-летнего футбольного рефери Даниэле де Сантиса, работавшего на матчах второго и третьего итальянского дивизионов — серии В и серии С, и его возлюбленную. Трагедия произошла поздно вечером 21 сентября в городе Лечче. Ранее арбитр из Италии Антонио Мартиньелло погиб под колесами поезда.

Тела Даниэле и его 30-летней подруги Элеоноры с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены на полу квартиры, сообщает издание La Repubblica. По данным источника, соседи услышали крики, а затем увидели мужчину, который убегал с места происшествия с ножом.

Первоначальная реконструкция событий показала, что в квартире была борьба, а затем произошло двойное убийство. Предполагаемого убийцу уже разыскивают правоохранители.

В серии С де Сантис провел 130 матчей, а в 2017 году он дебютировал во втором по силе итальянском дивизионе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что талантливого футболиста Франсуа Каблана убили в Лондоне.

Фото Twitter

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