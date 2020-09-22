Тайно вкладывал деньги в футболистов других клубов: хозяин «Челси» Абрамович угодил в скандал

Владелец футбольного клуба «Челси», российский миллиардер с израильским паспортом Роман Абрамович, недавно ставший хозяином самой дорогой виллы Израиля, попал в скандал.

Как утверждает «Би-би-си», бизнесмен, купивший английский клуб в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов, делал тайные инвестиции в футболистов других команд. Этот факт подтверждают опубликованные документы FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США). В частности, речь идет о перуанском форварде Андре Карильо, который осенью 2014 года в составе «Спортинга» дважды играл против «Челси» в групповом турнире Лиги чемпионов. Лондонцы тогда победили и дома (3:1), и на выезде (1:0).

Сообщается, что Абрамович владел правами на футболистов через компанию Leiston Holdings, которая базируется на Британских Виргинских островах и покупала часть прав на игроков через третьих лиц (в частности, компании принадлежали права на двух экс-футболистов «Спортинга» — Гаэля Этоку и Валентима Виолу). Данная практика была официально запрещена в английской премьер-лиге в 2008 году и по всему миру — в 2015-м.

Представитель российского олигарха в интервью «Би-би-си» заявил, что ничего противозаконного владелец «Челси» не делал: «Тот факт, что транзакции были конфиденциальными, не означает, что они были незаконными или каким-либо образом нарушали действующие правила и нормы. И все они произошли до того момента, как ФИФА изменила свои правила».

Скорее всего, юридически команда Абрамовича и правда действовала по закону. Но скажите, будет ли на все сто выкладываться футболист (как в случае с Андре Карильо) в поединке против команды, которая принадлежит тому же человеку, что и он?

Кстати, напомним, что только в январе 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию «Челси» и снял с английского гранда запрет на регистрацию новых футболистов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая жена Абрамовича Даша Жукова сыграла свадьбу с другим миллиардером.

Фото Twitter ФК «Челси»

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