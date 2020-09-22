Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Десна»: расписание трансляций матча Лиги Европы

В четверг, 24 сентября, черниговская «Десна», продавшая бельгийскому «Сент-Трюйдену» лидера своих атак Александра Филиппова, на «АОК Стэдиум» в Вольфсбурге дебютирует в еврокубках.

Соперником подопечных Александра Рябоконя (на фото) в одноматчевом противостоянии третьего раунда квалификации Лиги Европы станет седьмой клуб по итогам прошлого чемпионата Германии «Вольфсбург» (арбитр — Лоуренс Виссер из Бельгии).

Так уж совпало, что обе команды на старте сезона провели по три поединка. Подопечные Оливера Гласнера в рамках Кубка Германии разгромили на выезде «Унион» из Фюрстенвальде (4:1), сыграли вничью в бундеслиге дома с «Байером» (0:0) и выбили из Лиги Европы албанский «Кукеси» (4:0 на поле соперника). В свою очередь, команда Александра Рябоконя сыграла три встречи в чемпионате Украины (3:1 с «Зарей», 0:0 с «Динамо» и 1:1 с «Ингульцом»).

По иронии судьбы, «волки» третий раз за последний год пересекутся в еврокубках с украинской командой. Ранее немцы дважды обыграли в групповом турнире Лиги Европы «Александрию» (3:1 в Вольфсбурге и 1:0 во Львове) и были выбиты в 1/8 финала из турнира «Шахтером» (1:2 в Вольфсбурге и 0:3 в Киеве).

Букмекеры в предстоящем противостоянии «Вольфсбург» — «Десна» практически не сомневаются в успехе немцев. К примеру, контора «Париматч» ставки на успех «волков» в основное время принимает с коэффициентом 1,14, на ничью — 7,40, на выигрыш коллектива из Чернигова — 27,0.

В прямой трансляции встречу «Вольфсбург» — «Десна» в 21:15 покажет телеканал «Футбол 1». Перед началом матча (в 20:45) и после его завершения эксперты в «Студии LIVE» обсудят поединок в Германии.

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

24 сентября (четверг)

«Вольфсбург» — «Десна» 21:15 «Футбол 1»

«Риека» — «Колос» 21:45 «Футбол 2»

Напомним, что победитель пары «Вольфсбург» — «Десна» оспорит путевку в групповой турнир Лиги Европы в гостевом поединке раунда плей-офф с сильнейшим в противостоянии между швейцарским «Санкт-Галленом» и греческим АЕКом, контракт с которым подписал футболист сборной Украины Евгений Шахов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».

Фото ФК «Десна»

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