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Спорт

Позабыв о скандале: Свитолина успешно стартовала на турнире в Страсбурге

17:01 22 сентября 2020
Элина Свитолина

Сильнейшая теннисистка Элина Свитолина не долго переживала болезненное поражение на турнире в Риме от чешки Маркеты Вондроушовой. Во вторник, 22 сентября, 26-летняя одесситка, поднявшаяся в рейтинге WTA на пятую позицию, успешно стартовала на турнире в Страсбурге (Франция), организаторы которого недавно назвали ее… россиянкой, и после жесткой реакции Элины принесли ей свои извинения.

В матче второго круга состязаний с призовым фондом 202 тысячи долларов Свитолина за 1 час и 59 минут сломила сопротивление 36-й ракетки мира Магды Линетт из Польши — 7:6 (0), 7:5.

В четвертьфинале турнира Элина, уже заработавшая в Страсбурге 5 тысяч долларов, сразится со швейцаркой Жиль Тайхманн (54-я), которая оказалась сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой — 7:6 (3), 7:5.

Тем временем 18-летняя Марта Костюк (119-я), «посеянная» в квалификации под вторым номером, успешно преодолела стартовый барьер отбора в основной турнир состязаний «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Киевлянка в трех сетах победила 201-ю ракетку мира Изабеллу Шиникову из Болгарии — 6:1, 3:6, 6:0. Во втором, полуфинальном раунде квалификации, киевлянка встретится с 32-летней румынкой Лаурой Иоаной Пар (117-я).

А вот Леся Цуренко (137-я), к сожалению, вылетела в четвертьфинале квалификации Roland Garros, проиграв в трех сетах турчанке Чале Бюйюкакчай (174-я) — 2:6, 7:5, 1:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина оригинально поздравила с днем рождения своего французского бойфренда Гаэля Монфиса.

Фото Jimmie48

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