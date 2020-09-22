Где смотреть онлайн «Риека» — «Колос»: расписание трансляций матча Лиги Европы

В четверг, 24 сентября, «Колос» из Коваливки, сенсационно выбивший из розыгрыша греческий «Арис», проведет на стадионе «Риека» (на фото) матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против одноименной хорватской команды (рефери — Тьягу Мартинш из Португалии).

Подопечные Симона Рожмана провели в чемпионате Хорватии четыре поединка. Действующий обладатель Кубка Хорватии и бронзовый призер чемпионата страны «Риека» победила «Шибеник» (2:1) и «Истру 1961» (2:1), а также уступила «Локомотиве» (0:1) и «Осиеку» (0:3), занимая с игрой в запасе в турнирной таблице шестое место.

Что же касается парней Руслана Костышина, то в чемпионате Украины они уступили «Шахтеру» (1:3), после чего разгромили «Львов» (4:0) и победили «Рух» (2:1), находясь в таблице УПЛ на третьей позиции.

Напомним, что ранее «Риека» уже играла против украинского клуба, проиграв в 2009 году в отборе к Лиге Европы харьковскому «Металлисту» (0:2 в гостях и 1:2 дома).

Букмекеры в предстоящем противостоянии «Риеки» и «Колоса» отдают предпочтение хорватам. К примеру, контора William Hill ставки на успех команды из Риеки в основное время принимает с коэффициентом 1,83, на ничью — 3,10, на выигрыш коллектива из Коваливки — 4,33.

В прямой трансляции матч «Риека» — «Колос» покажет в 21:45 телеканал «Футбол 2».

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

24 сентября (четверг)

«Вольфсбург» — «Десна» 21:15 «Футбол 1»

«Риека» — «Колос» 21:45 «Футбол 2»

Напомним, что победитель пары «Риека» — «Колос» оспорит 1 октября путевку в групповой турнир Лиги Европы в гостевом матче с сильнейшим в противостоянии между датским «Копенгагеном» и польским «Пястом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» — «Десна».

Фото ФК «Риека»

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