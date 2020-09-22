«Днепр-1» объявил о назначении тренера-иностранца, знающего украинский язык

Клуб украинской премьер-лиги «Днепр-1», расставшийся после поражения от «Мариуполя» с главным тренером Дмитрием Михайленко, объявил о назначении нового наставника — 46-летнего хорвата Игора Йовичевича, который известен по работе с «Карпатами» (во время работы во Львове он выучил украинский язык) и загребским «Динамо». Специалист заключил с клубом из Днепра контракт на два года с возможностью пролонгации соглашения еще на сезон.

В тренерский штаб живущего с семьей в Испании Йовичевича вошли Юрий Беньо, Андрей Ханас, тренер вратарей Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.

Во время представления тренера команде почетный президент клуба Юрий Береза подтвердил, что задача на сезон — попадание в еврокубки. Правда, после трех туров «Днепр-1» занимает в таблице УПЛ лишь 11-е место.

Напомним, что, будучи футболистом, Игор Йовичевич выступал за вторую команду мадридского «Реала», «Загреб», японскую «Иокогаму Ф. Маринос», бразильский «Гуарани», китайские «Шэньян Цзиньдэ» и «Зухай», а также «Карпаты». На тренерском поприще хорват возглавлял «Карпаты», словенский «Целье» и хорватское «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский специалист Роман Григорчук стал главным тренером белорусского «Шахтера».

Фото ФК «Динамо» (Загреб)

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