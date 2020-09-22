28.11 / 28.31 32.87 / 33.29
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Форвард сборной Украины сменил «Динамо» на турецкий клуб

19:43 22 сентября 2020
Артем Кравец

Форвард сборной Украины Артем Кравец, покинувший киевское «Динамо», трудоустроился в Турции. 31-летний футболист подписал контракт на два года с «Коньяспором», занявшим в прошлом чемпионате страны 13-е место. В новой команде украинец выбрал себе 23-й номер.

Напомним, что в прошлом сезоне Кравец играл в Турции за «Кайсериспор» (22 поединка, девять мячей), а затем подписал контракт с «Динамо». Правда, за команду Мирчи Луческу Кравец провел всего один официальный матч, а еще стал автором победного гола в спарринге с «Колосом».

Кстати, за годы карьеры Артем Кравец, в активе которого 23 матча и восемь мячей в футболке сборной Украины, поиграл не только на родине и в Турции. Он также защищал цвета немецкого «Штутгарта» и испанской «Гранады».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Кравец расстался с красавицей-женой.

Фото ФК «Коньяспор»

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Геннадий Кернес

Пасынок Кернеса сообщил об изменениях в состоянии здоровья мэра

Инцидент

Полицейский, охранявший «Харьков Прайд», пойдет под суд: что произошло

Угонщик

Вместо штрафа — тюрьма: Зеленский подложил свинью автоугонщикам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер