Форвард сборной Украины сменил «Динамо» на турецкий клуб

Форвард сборной Украины Артем Кравец, покинувший киевское «Динамо», трудоустроился в Турции. 31-летний футболист подписал контракт на два года с «Коньяспором», занявшим в прошлом чемпионате страны 13-е место. В новой команде украинец выбрал себе 23-й номер.

Напомним, что в прошлом сезоне Кравец играл в Турции за «Кайсериспор» (22 поединка, девять мячей), а затем подписал контракт с «Динамо». Правда, за команду Мирчи Луческу Кравец провел всего один официальный матч, а еще стал автором победного гола в спарринге с «Колосом».

Кстати, за годы карьеры Артем Кравец, в активе которого 23 матча и восемь мячей в футболке сборной Украины, поиграл не только на родине и в Турции. Он также защищал цвета немецкого «Штутгарта» и испанской «Гранады».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Кравец расстался с красавицей-женой.

Фото ФК «Коньяспор»

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