ПАОК не забил пенальти и проиграл в России: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
Во вторник, 22 сентября, на стадионах Тель-Авива, Праги и Краснодара при пустых трибунах состоялись три первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые поединки
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:2 (Битон, 9 — Собослои, 49, с пенальти, Окугава, 57).
«Славия» (Чехия) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 0:0.
«Краснодар» (Россия) — ПАОК (Греция) — 2:1 (Классон, 39, с пенальти, Кабелла, 70 — Пелкас, 33). На 6-й минуте Пелкас (ПАОК) не реализовал пенальти.
Ответные поединки состоятся 30 сентября.
Напомним, что в среду, 23 сентября будут сыграны еще три первых матча раунда плей-офф ЛЧ «Гент» — «Динамо», «Мольде» — «Ференцварош» и «Олимпиакос» — «Омония».
Пока же известны 26 из 32 обладателей путевок в групповой турнир Лиги чемпионов:
Испания — «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»;
Англия — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»;
Италия — «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»;
Германия — победитель Лиги чемпионов-2019/2020 «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах);
Франция — «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн»;
Россия — «Зенит», «Локомотив»;
Португалия — «Порту»;
Бельгия — «Брюгге»;
Украина — «Шахтер»;
Турция — «Истанбул Башакшехир»;
Нидерланды — «Аякс».
Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, в которой примет участие «Шахтер» (и, надеемся, «Динамо»), намечена на 1 октября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».
Фото Twitter ФК ПАОК81
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter