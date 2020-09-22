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Спорт

ПАОК не забил пенальти и проиграл в России: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

23:50 22 сентября 2020
Краснодар&nbsp;— ПАОК

Во вторник, 22 сентября, на стадионах Тель-Авива, Праги и Краснодара при пустых трибунах состоялись три первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые поединки

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:2 (Битон, 9 — Собослои, 49, с пенальти, Окугава, 57).

«Славия» (Чехия) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 0:0.

«Краснодар» (Россия) — ПАОК (Греция) — 2:1 (Классон, 39, с пенальти, Кабелла, 70 — Пелкас, 33). На 6-й минуте Пелкас (ПАОК) не реализовал пенальти.

Ответные поединки состоятся 30 сентября.

Напомним, что в среду, 23 сентября будут сыграны еще три первых матча раунда плей-офф ЛЧ «Гент» — «Динамо», «Мольде» — «Ференцварош» и «Олимпиакос» — «Омония».

Пока же известны 26 из 32 обладателей путевок в групповой турнир Лиги чемпионов:

Испания — «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»;

Англия — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»;

Италия — «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»;

Германия — победитель Лиги чемпионов-2019/2020 «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах);

Франция — «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн»;

Россия — «Зенит», «Локомотив»;

Португалия — «Порту»;

Бельгия — «Брюгге»;

Украина — «Шахтер»;

Турция — «Истанбул Башакшехир»;

Нидерланды — «Аякс».

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, в которой примет участие «Шахтер» (и, надеемся, «Динамо»), намечена на 1 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».

Фото Twitter ФК ПАОК

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