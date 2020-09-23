Два гола и два ассиста: Ярмоленко стал героем матча Кубка английской лиги

Второй после Андрея Шевченко бомбардир в истории сборной Украины Андрей Ярмоленко забил два мяча и отдал две голевые передачи в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором «Вест Хэм» разгромил на Олимпийском стадионе в Лондоне представителя третьего по силе дивизиона «Халл Сити» — 5:1 (Снодграсс, 18, Аллер, 45, 90+1, Ярмоленко, 56, с пенальти, 90+2 — Уилкс, 70).

Отметим, что 30-летний футболист, который учит одноклубников приветствию «Слава Украине!», провел свой самый результативный матч в клубной карьере за рубежом. Отметим, что «дубль» Андрей последний раз оформлял еще 16 сентября 2018 года, когда дважды забил в АПЛ «Эвертону», а две результативные записывал на свой счет 3 июня 2018-го, когда отличился в товарищеском поединке сборной Украины против Албании.

Не удивительно, что именно Ярмоленко получил за матч с «Халлом» максимальную оценку от Whoscored — 10 баллов.

К слову, «Вест Хэм» проводил поединок без своего главного тренера Дэвида Мойеса, заразившегося коронавирусорм. Более того, за 70 минут до стартового свистка стало известно, что положительные тесты на COVID-19 сдали игроки команды Джош Каллен и Исса Диоп, которых срочно изолировали от одноклубников.

Добавим, что в 1/8 финала Кубка лиги «молотобойцы» сыграют с победителем пары «Флитвуд Таун» — «Эвертон».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Андрея Ярмоленко помог сборной Украины победить в матче Лиги наций команду Швейцарии.

Фото Twitter ФК «Вест Хэм»

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