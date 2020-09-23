Один из братьев-близнецов: соперник сборной Украины на Евро-2020 определился с новым главным тренером

Соперник сборной Украины в группе Евро-2020 — команда Нидерландов определился с кандидатурой нового главного тренера, который заменит ушедшего в «Барселону» Рональда Кумана.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) договорился о работе в сборной страны с 50-летним Франком де Буром, который сам в свое время провел в составе «оранжевых» 112 поединков и забил 13 мячей (его брат-близнец Рональд де Бур выступал в «Аяксе», «Барселоне», «Рейнджерс» и сборной).

Как сообщает The Telegraph, руководство KNVB согласовало со специалистом двухлетний контракт (в сентябрьских поединках Лиги наций действиями «оранжевых» руководил исполняющий обязанности главного тренера Дуайт Логеведес). Также в тренерский штаб команды перед Евро-2020 войдет экс-форвард сборной и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистельрой.

В июле этого года Франк де Бур покинул пост наставника американского клуба «Атланта Юнайтед», который под его руководством выиграл Открытый Кубок США и североамериканский Кубок чемпионов.

Ранее экс-футболист «Аякса», «Барселоны», «Галатасарая», «Рейнджерс» и двух клубов из Катара, побеждавший в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Суперкубке Европы и Межконтинентальном кубке, работал тренером в «Аяксе», «Интере» и «Кристал Пэлас», а также был ассистентом наставника в сборной Нидерландов.

Знаменитые братья Рональд и Франк де Бур (только на последнем фото Франк — слева)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Евро-2020 из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.

Фото BSR / SOCCRATES, Instagram



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