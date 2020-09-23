Бывшая жена Кравца назвала причину его ухода из «Динамо»

Экс-супруга и мать двух детей футболиста сборной Украины Артема Кравца Анна, недавно расставшаяся с мужем после 10 лет совместной жизни, прокомментировала уход форварда из «Динамо» и подписание им контракта с турецким «Коньяспором».

«Мое время поумничать: Артем Кравец и новости футбола, — написала Анна Кравец в своем Instagram. — Прошу заметить то, что каждое слово, написанное ниже, является 100% фактом! Дело было так: имея действующий еще год контракт с «Кайсериспор», Артем получил предложение от «Динамо» (Киев). Думая ровно одну минуту, принял однозначное решение вернуться. Трансфер был совершен максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! Слезы на глазах, представляя снова Артема в бело-синей форме. При этом он идет на понижение финансовых условий, только чтоб помочь родному клубу. На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика и быть в первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, изначально не совпало виденье роли Артема в «Динамо» (Киев). Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения.

К Артему был конкретный интерес от 7 турецких футбольных клубов (это логично, он проявил себя хорошо в суперлиге). Он выбрал «Коньяспор». В результате все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите ерунду про какие-то тренировки, где он плохо себя проявил и т. д. О чем вы. Я понимаю, что многим интересней жить, придумывая свои версии, но факты есть факты! П.С. Собаки лают, караван идет. Будьте умнее, мудрее и добрее!"

Напомним, что Артем и Анна поженились в 2010 году, а в ноябре 2017-го у них родились двойняшки Владислав и Иван.

Анна и Артем с сыновьями

Как известно, «Динамо» в среду, 23 сентября, уже без Артема Кравца проведет в Бельгии матч квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Онлайн-трансляция встречи — на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Динамо» Дениса Попова роман с красавицей-дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Фото Instagram

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