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Спорт

Огромный попугай прервал матч, сев на голову футболистке

14:07 23 сентября 2020
Попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии

Забавный эпизод произошел в тренировочном лагере женской сборной Бразилии близ Рио-де-Жанейро. Во время двустороннего матча на голову защитника Бруны Бенитес сел… огромный попугай, и поединок приостановили.

Помог девушке тренер команды, который поднес к птице мяч. Правда, удержаться на скользкой поверхности мяча попугай не сумел и улетел в сторону футбольных ворот. После не совсем удачной попытки приземлиться на перекладину птица исчезла.

Кстати, видео «инцидента» разместила в своем Instagram сама пострадавшая 34-летняя футболистка.

Отметим, что женская сборная Бразилии по футболу — одна из сильнейших команд планеты. «Кудесницы мяча» пять раз становились чемпионками Южной Америки, но при этом ни разу не выиграли чемпионат мира или Олимпийские игры, трижды проиграв в финалах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футбольный поединок в Англии прервала альпака.

Фото Instagram

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