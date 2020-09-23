«Этот парень — трус»: отец Лопеса грязно оскорбил Ломаченко перед чемпионским боем

Команда чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15 побед, 12 из них — нокаутом) продолжает нагнетать обстановку перед объединительным боем с Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) за титулы WBC, WBO, WBA и IBF, который пройдет 17 октября в MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На сей раз поливать грязью соперника из Украины принялся отец американца.

«Он боится. Пытается залезть нам в голову, — заявил Теофимо Лопес-старший в интервью Youtube-каналу PUNSH DRUNK BOXING. — Послушайте, мой сын не будет уважать Ломаченко, когда выйдет с ним в ринг. Он надерет его гребанную задницу и отправит обратно в Украину. Вот что сделает мой сын. Он не будет уважать его. Этот парень — трус, и я покажу это всему миру. Он не тот, кем все его считают.

Мой сын снесет ему голову. Я говорю об этом на протяжении двух лет. Ты думаешь мы прошли весь этот путь за счет удачи? Мы прошли его благодаря тому, что я вижу в ринге. Больше никто этого не видит. Я не нравлюсь людям, потому что говорю правду.

Вы пытаетесь запугать нас тем, что вы из Украины, что нам нельзя не уважать вас? Дружище, я не уважаю тебя в мире бокса. Я не говорю плохого о твоей стране, о всех них. Когда дело доходит до бокса, то он — никто. Скоро он это поймет. Уже в первом раунде он все поймет. Когда мой сын ударит его, то Ломаченко поймет, что лучше бы не выходил на этот бой. Говорю от глубины души — этот парень никто. Мы покажем это, когда мой сын заберет все пояса".

Напомним, что в последнее время украинского чемпиона не раз оскорблял сам американский боксер Теофимо Лопес.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в своем последнем бою Василий Ломаченко в августе 2019-го победил британца Люка Кэмпбелла.

Фото Instagram

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