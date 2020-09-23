«Дерек, я иду за тобой!»: бой Усик — Чисора в Лондоне подтвержден официально

В среду, 23 сентября, промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о проведении долгожданного боксерского поединка между украинцем Александром Усиком (17 побед, 13 нокаутом) и британцем Дереком Чисорой (32 победы, 23 из них нокаутом, 9 поражений).

Второй бой в карьере украинца в супертяжах (в первом в октябре 2019-го Усик избил американца Чазза Уизерспуна) запланирован на 31 октября в Лондоне. Предполагается, что он пройдет на арене О2 без зрителей.

«Не благодаря, а вопреки!!! 31 октября 2020 года, Лондон», — написал в Instagram промоутер украинского боксера Александр Красюк.

«Привет, Усик, я готов к тебе. Усик, я был готов к тебе весь год. Это моя территория, и после такого тяжелого для всех года я собираюсь устроить британской публике вечеринку в честь Хэллоуина, которую они заслуживают, и наконец отомстить за своего мальчика Тони Белью», — сказал Дерек Чисора в комментарии Sky Sports, который покажет бой в прямом эфире.

«Я очень скучал по боксу. Я упорно работал в своем тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее шоу 31 октября. Я ожидаю, что бой с Дереком будет настоящим испытанием — он сильный, стойкий и выносливый. Он действительно большой парень, и он сильно бьет.

В тяжелом весе я достиг наивысших высот, стал абсолютным чемпионом. Теперь я иду по тому же пути, как супертяж. На своем пути я должен проверить себя против тяжеловесов мирового уровня, и Дерек стоит передо мной.

Многие люди говорят, что Дерек — чудовище, но в глубине души он добрый человек. Я не ожидаю увидеть в нем эту хорошую сторону. Я знаю, что он хочет меня сломить. Но я вода, ветер и огонь — все вместе. Дерек Чисора, я иду за тобой!" — заявил Александр Усик.

Напомним, что не так давно глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн признался в комментарии Sky Sports, что, если бы боксеры не пошли на финансовые уступки организаторам, то бой 31 октября в Лондоне был бы под угрозой срыва.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик показал, как готовится избивать Чисору.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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