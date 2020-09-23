Рекорды-долгожители легкой атлетики: достижение Сергея Бубки продержалось 26 лет

В четверг, 17 сентября, в Риме был установлен новый мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом — 20-летний швед Арман Дюплантис преодолел планку на отметке 6 метров 15 сантиметров в ходе очередного этапа «Бриллиантовой лиги». Прежнее достижение принадлежало легендарному украинскому легкоатлету Сергею Бубке. Он установил свой рекорд 3 июля 1994 года на турнире в горном итальянском селении Сестриер.

Таким образом, рекорд Бубки продержался более 26 лет! Это один из самых долгих мировых рекордов в истории легкой атлетики. Напомним, что шестикратный чемпион мира Сергей Бубка за свою звездную карьеру установил 35 (!) мировых рекордов. Один из них особенно запомнился — 13 июля 1985 года украинец стал первым в истории прыгуном, которому покорилась высота 6 метров.

Тот самый знаменитый прыжок Сергея Бубки!

За каждое мировое достижение ему платили в советское время 1500 рублей минус подоходный налог, что в итоге составляло 1200 рублей. Для сравнения — зарплата учителя в СССР составляла 90—120 рублей без премий и доплат. За свой рекорд в Сестриере Бубка получил еще автомобиль Ferrari, который оценивался в 120 тысяч долларов.

«Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Великолепный результат! Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. Еще я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего ему лучшего и новых высот!» — написал в «Твиттере» Сергей Бубка.

Кстати, Дюплантис является также обладателем еще одного мирового рекорда по прыжкам в высоту с шестом — в помещении ему покорилась планка на высоте 6 метров 18 сантиметров. В Риме спортсмены соревновались под открытым небом. И тут у молодого шведа с Бубкой тоже было заочное противостояние.

20-летний Арман Дюплантис является теперь обладателем мировых рекордов как для открытых стадионов, так и для залов

21 февраля 1993 года в Донецке Сергей прыгнул на высоту 6 метров 15 сантиметров. Этот рекорд продержался почти 21 год! Его сумел побить француз Рено Лавиллени, причем сделал он это на той же донецкой арене 15 февраля 2014 года, преодолев планку на высоте 6 метров 16 сантиметров. И вот спустя шесть лет Арман Дюплантис на соревнованиях в польском городе Торунь побил рекорд француза, взяв 6 метров 17 сантиметров. Спустя всего неделю, уже в Глазго (Великобритания), швед улучшил этот рекорд еще на сантиметр.

В истории легкой атлетики есть и другие выдающиеся рекорды-долгожители. Один из них также принадлежит украинской спортсменке. На чемпионате мира в Гетеборге (Швеция) в 1995 году уроженка Днепропетровска Инесса Кравец одержала победу в тройном прыжке. Она прыгнула на 15 метров 50 сантиметров! Ее рекорд никто не может побить по сей день. В августе этому впечатляющему достижению исполнилось уже 25 лет.

Тройной прыжок Инессы Кравец ни один из спортсменов не может превзойти уже более 25 лет

У женщин старейшим рекордом в истории легкой атлетики на сегодняшний день является достижение Хелены Фибингеровой из Чехословакии. 19 февраля 1977 года она толкнула ядро на расстояние 22 метра 50 сантиметров. Этот рекорд относится к категории зимних. Такие соревнования не входят в список олимпийских видов спорта. Легкоатлеты традиционно соревнуются на летних Олимпиадах.

Хелена Фибенгерова является автором старейшего мирового рекорда в легкой атлетике, не побитого по сей день

И здесь снова отличилась чешская спортсменка Ярмила Кратохвилова — 26 июля 1983 года она пробежала 800 метров за 1 минуту 53,28 секунды. Это произошло в Мюнхене.

Ярмила Кратохвилова 26 июля 1983 года пробежала 800 метров за 1 минуту 53,28 секунды

У мужчин самым стойким является рекорд, установленный 27 января 1984 году американцем Карлом Льюисом. На соревнованиях в закрытом помещении в Нью-Йорке знаменитый спортсмен прыгнул в длину на 8 метров 79 сантиметров.

Карл Льюис — легенда легкой атлетики. Девятикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге и прыжках в длину и восьмикратный чемпион мира!

Если говорить о соревнованиях под открытым небом, то здесь обладателем мирового рекорда-долгожителя остается немец Юрген Шульт, выступавший за ГДР. 6 июня 1986 года в Нойбранденбурге (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) он метнул диск на расстояние 74 метра 8 сантиметров.

Юрген Шульт установил мировой рекорд, не имея в своем активе ни единого чемпионского титула

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