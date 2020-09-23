«Шахтер» сенсационно не смог обыграть новичка УПЛ «Рух»: видео голов

В среду, 23 сентября, действующий чемпион Украины «Шахтер» провел на «Арене Львов» поединок 2-го тура УПЛ против «Руха», который был перенесен с 12 сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Чемпион Украины. Матч 2-го тура

«Рух» (Львов) — «Шахтер» (Донецк) — 1:1 (Степаненко, 47, в свои ворота — Марлос, 67). На 50-й минуте удален Бондарь («Шахтер»). Молодежные составы — 1:3.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио (Степаненко, 46), Корниенко, Патрик, Тете (Соломон, 46), Тайсон (Коваленко, 79), Коноплянка (Марлос, 29), Жуниор Мораес (Фернандо, 86).

Команда Луиша Каштру, которая по итогам жеребьевки 1 октября узнает своих соперников в группе Лиги чемпионов, провела во Львове юбилейный, 50-й, матч под началом португальца Луиша Каштру во всех турнирах. Понятное дело, что после потери очков в игре с «Зарей» дончане об ином исходе встречи с «Рухом», кроме победы, даже не помышляли.

Гости начали встречу отчасти в экспериментальном составе (Пятов, Степаненко и Марлос остались в запасе, а Кривцов вообще не прилетел во Львов). Но уже на 29-й минуте Каштру пришлось бросать в бой Марлоса, поскольку Коноплянка не мог продолжить игру из-за травмы бедра.

К чести футболистов «Руха», проигравших два стартовых матча УПЛ с общим счетом 3:7, в первом тайме они при поддержке болельщиков смотрелись достойно и даже превзошли именитого оппонента по числу ударов по воротам — 6:4 (в створ — 1:1).

Более того, в самом начале второго тайма львовяне заставили горняков срезать мяч в свои ворота, а на 50-й минуте «Шахтер» и вовсе остался в меньшинстве — вторую в матче желтую карточку получил Бондарь.

И все же, даже играя вдесятером, дончане усилиями Марлоса сравняли счет, но дожать «Рух» не смогли. Более того, на 90-й минуте Кондраков едва не принес хозяевам поля сенсационную победу. Но и одно очко, добытое в матче с чемпионом, дорогого стоит.

1:0 Степаненко (47-я мин., в свои ворота)

1:1 Марлос (67-я мин.)

Кстати, «Рух» прервал победную серию «Шахтера» на «Арене Львов», длившуюся с 2016 года и насчитывавшую 20 (!) поединков.

Положение команд:

1. «Ворскла» — 9 очков (3 матча);

2. «Динамо» — 7 (3);

3. «Колос» — 6 (3);

4. «Олимпик» — 6 (3);

5. «Мариуполь» — 6 (3);

6. «Шахтер» — 5 (3);

7. «Десна» — 5 (3);

8. «Александрия» — 3 (3);

9. «Минай» — 3 (2);

10. «Ингулец» — 2 (3);

11. «Заря» — 1 (3).

12. «Днепр» — 1 (3);

13. «Рух» — 1 (3);

14. «Львов» — 0 (2).

Бомбардиры: 3 мяча — Руслан Степанюк («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 2 — Алан Патрик («Шахтер»), Владимир Лысенко («Колос»), Давид Пуцлин, Владислав Кулач (оба — «Ворскла»), Алексей Хобленко («Днепр-1»), Сергей Политыло («Олимпик»), Владислав Супряга, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»), Максим Тейшейра («Олимпик»), Евгений Морозко («Колос»).

Отметим, что в четвертом туре УПЛ сыграют: «Минай» — «Динамо» (матч состоится в Киеве), «Ворскла» — «Мариуполь», «Александрия» — «Днепр-1» (26 сентября), «Львов» — «Заря», «Шахтер» — «Олимпик», «Десна» — «Рух», «Колос» — «Ингулец» (27 сентября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча квалификации Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтер»

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