Гол украинца Харатина спас «Ференцварош» от поражения в Норвегии

В среду, 23 сентября, на стадионах Гента, Мольде и Пирея при пустых трибунах состоялись три первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые поединки

23 сентября (среда)

«Гент» (Бельгия) — «Динамо» (Киев, Украина) — 1:2 (Кляйндинст, 41 — Супряга, 9, де Пена, 79). На 53-й минуте удален Безус («Гент»).

«Мольде» (Норвегия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 3:3 (Леке, 55, Эйкрем, 65, Эллингсен, 83 — Боли, 7, Узуни, 52, Харатин, 87, с пенальти).

«Олимпиакос» (Греция) — «Омония» (Кипр) — 2:0 (Вальбуэна, 69, с пенальти, Эль-Араби, 90+2).

22 сентября (вторник)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:2 (Битон, 9 — Собослои, 49, с пенальти, Окугава, 57).

«Славия» (Чехия) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 0:0.

«Краснодар» (Россия) — ПАОК (Греция) — 2:1 (Классон, 39, с пенальти, Кабелла, 70 — Пелкас, 33). На 6-й минуте Пелкас (ПАОК) не реализовал пенальти.

Венгерский «Ференцварош» под руководством Сергея Реброва, проводившего 15-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера, отправился на север Европы. «Фради», как называют будапештцев, не считались фаворитами поединка, но в начале каждого из таймов им удавалось забить. Казалось бы, преимущество в два мяча вполне комфортное, но во втором тайме хозяевам удалось забить трижды и даже повести в счете. Благо, на последних минутах «Ференцварош» заработал пенальти, и украинец Харатин (еще один наш соотечественник Зубков вышел на замену во втором тайме) реализовал пенальти, принеся своей команде выездную ничью — 3:3.

Греческий «Олимпиакос», имеющий большой еврокубковый опыт, владел подавляющим преимуществом в домашнем поединке с кипрской «Омонией», но открыть счет смог лишь благодаря реализованному в середине второго тайма пенальти. Удвоить же свое преимущество и тем самым создать хороший задел перед выездным поединком пирейцам удалось уже в компенсированное время.

Ответные поединки состоятся 30 сентября.

Пока же известны 26 из 32 обладателей путевок в групповой турнир Лиги чемпионов:

Испания — «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»;

Англия — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»;

Италия — «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»;

Германия — победитель Лиги чемпионов-2019/2020 «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах);

Франция — «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн»;

Россия — «Зенит», «Локомотив»;

Португалия — «Порту»;

Бельгия — «Брюгге»;

Украина — «Шахтер»;

Турция — «Истанбул Башакшехир»;

Нидерланды — «Аякс».

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, в которой примет участие «Шахтер» (и, надеемся, «Динамо»), намечена на 1 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».

Фото Twitter ФК «Мольде»

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