Лучший друг Месси в слезах покинул «Барселону»

Уругвайский нападающий Луис Суарес, являющийся лучшим другом Лионеля Месси и часто отдыхавший семьями вместе с аргентинцем, покинул Каталонию и перешел в мадридский «Атлетико». По информации журналиста Николо Скиры, южноамериканец будет зарабатывать в составе «матрасников» 10 млн евро в год.

Звездный форвард, на счету которого 283 матча и 198 голов в составе «блау-гранас», достался мадридскому клубу бесплатно. Правда, при переходе каталонцы прописали себе различные бонусы, по которым могут получить за Суареса до шести миллионов евро. В частности, за каждый сезон, в котором «матрасники» будут доходить до четвертьфинала Лиги чемпионов, «Барселона» получит от них 2 млн евро.

Луис Суарес провел за "Барселону" 283 матча и забил 198 мячей

Отметим, что Луис, попавший в немилость новому наставнику каталонцев Рональду Куману, выступал за «Барселону» с 2014 года, перейдя из «Ливерпуля» за более чем 80 млн евро. За это время нападающий, полюбляющий кусать соперников на поле (в частности, от зубов уругвайца пострадали защитник «Челси» Бранислав Иванович и защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини) по четыре раза стал чемпионом страны и обладателем Кубка Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Прощаясь со своими теперь уже бывшими одноклубниками, уругваец не сдержал слез, когда уезжал с клубной базы «блау-гранас».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси и Суарес устроили саботаж в «Барселоне», игнорируя главного тренера.

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