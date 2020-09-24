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Спорт

«Динамо» отдало футболиста в аренду в Россию

12:14 24 сентября 2020
Ахмед Алибеков

22-летний полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков продолжит карьеру в российской «Уфе». Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Отметим, что футболист перешел в «Динамо» из запорожского «Металлурга» в январе 2016 года. В основном выступал за молодежные команды «бело-синих», за основной состав киевлян провел 8 матчей во всех турнирах.

Прошлый сезон Ахмед, трансферная стоимость которого, по данным портала Transfermarkt, оценивает в 300 тысяч евро, провел на правах аренды в чешском «Словане», за который сыграл во всех турнирах 18 матчей и забил два мяча.

Напомним, что это уже второй футболист «Динамо», перешедший в российский чемпионат. Ранее «бело-синие» на тех же условиях, что и Алибекова, отпустили в тульский «Арсенал» ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Артем Кравец сменил «Динамо» на турецкий клуб.

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