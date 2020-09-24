Чарло – Деревянченко: прогнозы букмекеров на чемпионский бой

В ночь с субботы, 26 сентября, на воскресенье, 27 сентября, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдет бой между обладателем чемпионского пояса WBC в среднем весе непобедимым американцем Джермаллом Чарло (30 побед, 22 из них — нокаутом) и украинцем Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), который в скандальном бою проиграл решением судей казахстанцу Геннадию Головкину.

Это уже будет третья защита титула для американского боксера, имеющего, к слову, брата-близнеца Джермелла — чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. В июне 2019-го Джермалл решением судей победил своего соотечественника Брэндона Адамса, а в декабре того же года нокаутировал ирландца Денниса Хогана.

Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое преимущество Чарло, выставив следующие коэффициенты на бой.

«Фаворит спорт»: победа Чарло — 1,57, ничья — 21,00, победа Деревянченко — 2,50. Досрочная победа Чарло — 5,0, победа Чарло по очкам — 2,10, досрочная победа Деревянченко — 6,0, победа Деревянченко по очкам — 3,20.

«Париматч»: победа Чарло — 1,52, ничья — 17,00, победа Деревянченко — 2,45. Досрочная победа Чарло — 5,50, победа Чарло по очкам — 2,05, досрочная победа Деревянченко — 6,50, победа Деревянченко по очкам — 3,60.

1ХBET: победа Чарло — 1,54, ничья — 19,00, победа Деревянченко — 2,54. Досрочная победа Чарло — 5,50, победа Чарло по очкам — 2,05, досрочная победа Деревянченко — 6,50, победа Деревянченко по очкам — 3,60.

William Hill: победа Чарло — 1,57, ничья — 19,00, победа Деревянченко — 2,37. Досрочная победа Чарло — 5,50, победа Чарло по очкам — 2,10, досрочная победа Деревянченко — 6,0, победа Деревянченко по очкам — 3,40.

Bet365: победа Чарло — 1,52, ничья — 17,00, победа Деревянченко — 2,45. Досрочная победа Чарло — 5,50, победа Чарло по очкам — 2,05, досрочная победа Деревянченко — 6,50, победа Деревянченко по очкам — 3,60.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой пройдет 31 октября в Лондоне.

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