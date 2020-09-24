28.13 / 28.32 32.67 / 33.09
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чарло – Деревянченко: прогнозы букмекеров на чемпионский бой

13:01 24 сентября 2020
Чарло&nbsp;— Деревянченко

В ночь с субботы, 26 сентября, на воскресенье, 27 сентября, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдет бой между обладателем чемпионского пояса WBC в среднем весе непобедимым американцем Джермаллом Чарло (30 побед, 22 из них — нокаутом) и украинцем Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), который в скандальном бою проиграл решением судей казахстанцу Геннадию Головкину.

Это уже будет третья защита титула для американского боксера, имеющего, к слову, брата-близнеца Джермелла — чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. В июне 2019-го Джермалл решением судей победил своего соотечественника Брэндона Адамса, а в декабре того же года нокаутировал ирландца Денниса Хогана.

Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое преимущество Чарло, выставив следующие коэффициенты на бой.

«Фаворит спорт»: победа Чарло — 1,57, ничья — 21,00, победа Деревянченко — 2,50. Досрочная победа Чарло — 5,0, победа Чарло по очкам — 2,10, досрочная победа Деревянченко — 6,0, победа Деревянченко по очкам — 3,20.

«Париматч»: победа Чарло — 1,52, ничья — 17,00, победа Деревянченко — 2,45. Досрочная победа Чарло — 5,50, победа Чарло по очкам — 2,05, досрочная победа Деревянченко — 6,50, победа Деревянченко по очкам — 3,60.

1ХBET: победа Чарло — 1,54, ничья — 19,00, победа Деревянченко — 2,54. Досрочная победа Чарло — 5,50, победа Чарло по очкам — 2,05, досрочная победа Деревянченко — 6,50, победа Деревянченко по очкам — 3,60.

William Hill: победа Чарло — 1,57, ничья — 19,00, победа Деревянченко — 2,37. Досрочная победа Чарло — 5,50, победа Чарло по очкам — 2,10, досрочная победа Деревянченко — 6,0, победа Деревянченко по очкам — 3,40.

Bet365: победа Чарло — 1,52, ничья — 17,00, победа Деревянченко — 2,45. Досрочная победа Чарло — 5,50, победа Чарло по очкам — 2,05, досрочная победа Деревянченко — 6,50, победа Деревянченко по очкам — 3,60.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой пройдет 31 октября в Лондоне.

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Верка Сердючка

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

Вячеслав Войнаровский

Умерла одна из звезд шоу Петросяна

Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Андрей Данилко

Андрей Данилко скандально высказался о Революции Достоинства

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер