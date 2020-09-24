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Спорт

Свитолина пробилась в полуфинал престижного турнира во Франции

15:46 24 сентября 2020
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, продолжает успешное выступление на турнире в Страсбурге (Франция) с призовым фондом 202 тысячи долларов, организаторы которого назвали спортсменку россиянкой.

Следом за победой над полячкой Магдой Линетт (36-я) наша соотечественница встречалась с Жиль Тайхманн из Швейцарии (54-я). Украинка неудачно начала поединок, отдав сопернице два гейма подряд, но затем смогла выровнять ситуацию и выиграть первый сет. Вторая партия также не обошлась без трудностей для одесситки (в частности, поведя 2:0, Элина проиграла три подряд гейма, в том числе два на своих подачах), но наша соотечественница снова проявила характер и довела матч до общей победы — 6:4, 6:3.

Таким образом, Свитолина гарантировала себе 7 238 долларов призовых и поборется за выход в финал с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой (62-я) и Ариной Соболенко из Беларуси (12-я).

А тем временем на кортах Парижа продолжается квалификация на «Ролан Гарросе» — одном из четырех турниров серии «Большого шлема». В решающий раунд отборочного этапа пробилась Марта Костюк (119-я), обыгравшая уже в Париже болгарку Изабеллу Шиникову (201-я) — 6:1, 3:6, 6:0 и румынку Лауру-Иоанну Паар (199-я) — 6:2, 6:2.

А вот для остальных наших соотечественников участие на «Ролан Гарросе» завершилось. Илья Марченко и Сергей Стаховский вылетели уже после первого круга квалификации, Леся Цуренко и Дарья Снигур прекратили борьбу на той же стадии, а Ангелина Калинина — во втором отборочном раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина поздравила с днем рождения своего бойфренда Гаэля Монфиса в стиле Симпсонов.

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