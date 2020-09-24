Невеста Криштиану Роналду бросила вызов Ким Кардашьян вызывающими фото в Instargram

Жизнь мировых звезд спорта под пристальным вниманием журналистов и болельщиков. Так было, есть и будет на протяжении долгих лет. На знаменитостей равняются, им пытаются подражать, а на некоторых даже молятся, как на божества.

К гламурному миру активно приобщается и невеста обладателя пяти «Золотых мячей» португальца Криштиану Роналду — 26-летняя Джорджина Родригес. Она все чаще восхищает своих поклонников в Instagram дерзкими фотографиями, что помогает ей увеличивать, как на дрожжах, свои гонорары в качестве модели.

Одним из последних Джорджина выложила на своей странице в социальной сети, на которую подписаны 21 млн человек, снимок, на котором выгибает спину, красясь перед зеркалом, при этом на ней нет ничего, кроме черного кружевного белья. «То, что говорят ваши глаза, шепчет ваша душа», — подписала девушка под фото, набравшем 3,7 млн лайков.

В начале сентября Родригес посетила Венецианский фестиваль, представ на красной дорожке в облегающем розовом атласном платье. Образ невесты Криштиану поразительно напомнил другую знаменитость – актрису и фотомодель Ким Кардашьян, которой Джорджина уже сейчас, судя по всему, готова бросить вызов в борьбе за первенство на вершине популярности.

Примечательно, что обе женщины воспитывают четырех детей. Но если Ким является биологической матерью для двух дочерей и двух сыновей, то Джорджина — только для дочери Аланы (старшего сына и двойняшек Роналду родили суррогатные материи).

Также Родригес не устает подогревать интерес к их отношениям со звездным футболистом. Они ведут динамический образ жизни, путешествуя по миру на частном самолете и наслаждаясь отдыхом на яхте стоимостью 6 млн евро. А однажды Джорджина опубликовала видео, на котором она и Криштиану танцуют с бокалом шампанского на полу, покрытом лепестками роз. «Я никогда не перестану влюбляться в тебя», – прокомментировала девушка особенный для себя момент.

Девушка не скрывает, что возлюбленный приобщил ее к регулярным занятиям спортом. Вот только поначалу ей пришлось преодолеть свой стыд. «Сначала мне было стыдно заниматься с Криштиану. Представьте, что вам нужно тренироваться в одном помещении с Криштиану. Но потом это чувство ушло, и теперь я люблю заниматься с ним. Он стал моим величайшим источником вдохновения и мотивации. У меня дома лучший учитель», — призналась невеста Роналду в интервью журналу «Portuguese Women’s Health».

Делясь своими тренировками с поклонниками, Родригес показывает, как использует эластичные резинки для увеличения сопротивления тренировочным движениям во время приседаний, чтобы сохранить свои выдающиеся формы. Также она показывает, что добавляет к своему распорядку силовые тренажеры и часто позирует на камеру.

Как профессиональный спортсмен, португалец запретил кому-либо из семьи употребление алкоголя, и семья ведет здоровый образ жизни – в том числе это касается ночного сна, который должен быть не менее восьми часов для регенерации мышц, а также поддержания диеты, богатой на белки.

В чем главное отличие между Джорджиной Родригес и Ким Кардашьян – это происхождение. Ким росла в богатой семье, где отец был успешным адвокатом (в частности, Роберт Кардашьян защищал известного игрока в американский футбол О. Джей Симпсона, который в 1994 году обвинялся в двойном убийстве своей жены и ее любовника, но в итоге был оправдан), а вот у Джорджины папа, наоборот, провел 10 лет в тюрьме за попытку контрабанды кокаина на сумму более 100 тысяч долларов из Испании во Францию в 2003-м. И встреча простой работницы магазина Gucci в Мадриде с оплатой в 300 долларов в неделю с одним из самых завидных женихов мира спорта действительно похожа на сказку о Золушке.

Так что, уж поверьте, 26-летняя Джорджина находится лишь в начале своего пути в мире знаменитостей и шоу-бизнеса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду по случаю помолвки подарил невесте кольцо с бриллиантом за 790 тысяч долларов.

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