«Десна» в меньшинстве дала бой «Вольфсбургу», но вылетела из Лиги Европы: видеообзор матча



В четверг, 24 сентября, черниговская «Десна», отобравшая на старте сезона в УПЛ очки у «Динамо», дебютировала в еврокубках, сыграв в Германии матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Вольфсбурга».

Лига Европы. Третий раунд отбора

«Вольфсбург» (Германия) — «Десна» (Чернигов, Украина) — 2:0

«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля, Домбровский (Ермаков, 65), Огиря, Картушов (Гуцуляк, 46), Тотовицкий, Калитвинцев, Будковский (Шевцов, 84).

Голы: Гилявоги (16), Гинчек (90+2).

Волею жребия седьмая команда по итогам сезона в бундеслиге «Вольфсбург» третий раз за последний год сошлась в еврокубках с украинским клубом. Ранее подопечные дважды обыграли в групповом турнире Лиги Европы «Александрию» (3:1 в Вольфсбурге и 1:0 во Львове) и были выбиты в 1/8 финала из турнира «Шахтером» (1:2 в Вольфсбурге и 0:3 в Киеве). И вот теперь на скромный стадион АОК (там проводят свои встречи женская и юношеские команды «волков»), который находится в парке рядом с главной ареной немецкого клуба, приехала команда Александра Рябоконя.

Немцы на правах фаворита повели в счете уже на 16-й минуте, когда игроки обороны «Десны» не углядели за французским защитником хозяев Гилявоги после розыгрыша углового — 1:0 («волки» забили в 14-м подряд еврокубковом матче на своем поле).

Правда, больше до перерыва немцы воротам Паста, по большому счету, не угрожали. Наоборот, активизировалась «Десна», однако ни один из четырех ударов подопечных Рябоконя в первой 45-минутке в створ ворот «Вольфсбурга» не пришелся.

В самом начале второго тайма только самоотверженные прыжки под мяч Гилявоги спасли немцев от гола после ударов Конопли и Калитвинцева.

«Десна» и дальше продолжала владеть инициативой, но гостей подвел эстонский защитник Тамм, умудрившийся за три минуты (на 57-й и 60-й) получить две желтые карточки и оставивший украинскую команду в меньшинстве.

Даже вдесятером парни Рябоконя пытались сравнять счет (к примеру, шанс отличиться был у Будковского, который неточно пробил головой), но в итоге немцы в компенсированное время забили второй мяч и выбили украинский клуб из турнира.

Теперь «Десна» сосредоточится на выступлениях в чемпионате и Кубке Украины, а «Вольфсбург» 1 октября оспорит путевку в групповой турнир Лиги Европы в одноматчевом противостоянии на поле греческого АЕКа. Жеребьевка групп ЛЕ состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу, 2 октября.

Напомним, что путевки в групповую стадию Лиги Европы себе уже обеспечил 21 клуб:

Испания — «Вильярреал», «Реал Сосьедад»;

Англия — «Арсенал», «Лестер»;

Италия — «Наполи», «Рома»;

Германия — «Байер», «Хоффенхайм»;

Франция — «Лилль», «Ницца»;

Нидерланды — «Фейеноорд», АЗ;

Португалия — «Брага», «Бенфика»;

Австрия — «Вольфсберг», «Рапид»;

Россия — ЦСКА;

Бельгия — «Антверпен»;

Украина — «Заря»;

Турция — «Сивасспор»;

Чехия — «Спарта».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Десна» перед игрой в Германии продала лидера своих атак Александра Филиппова в «Сент-Трюйден».

Фото ФК «Вольфсбург»

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter