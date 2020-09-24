«Десна» в меньшинстве дала бой «Вольфсбургу», но вылетела из Лиги Европы: видеообзор матча
В четверг, 24 сентября, черниговская «Десна», отобравшая на старте сезона в УПЛ очки у «Динамо», дебютировала в еврокубках, сыграв в Германии матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Вольфсбурга».
Лига Европы. Третий раунд отбора
«Вольфсбург» (Германия) — «Десна» (Чернигов, Украина) — 2:0
«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля, Домбровский (Ермаков, 65), Огиря, Картушов (Гуцуляк, 46), Тотовицкий, Калитвинцев, Будковский (Шевцов, 84).
Голы: Гилявоги (16), Гинчек (90+2).
Волею жребия седьмая команда по итогам сезона в бундеслиге «Вольфсбург» третий раз за последний год сошлась в еврокубках с украинским клубом. Ранее подопечные дважды обыграли в групповом турнире Лиги Европы «Александрию» (3:1 в Вольфсбурге и 1:0 во Львове) и были выбиты в 1/8 финала из турнира «Шахтером» (1:2 в Вольфсбурге и 0:3 в Киеве). И вот теперь на скромный стадион АОК (там проводят свои встречи женская и юношеские команды «волков»), который находится в парке рядом с главной ареной немецкого клуба, приехала команда Александра Рябоконя.
Немцы на правах фаворита повели в счете уже на 16-й минуте, когда игроки обороны «Десны» не углядели за французским защитником хозяев Гилявоги после розыгрыша углового — 1:0 («волки» забили в 14-м подряд еврокубковом матче на своем поле).
Правда, больше до перерыва немцы воротам Паста, по большому счету, не угрожали. Наоборот, активизировалась «Десна», однако ни один из четырех ударов подопечных Рябоконя в первой 45-минутке в створ ворот «Вольфсбурга» не пришелся.
В самом начале второго тайма только самоотверженные прыжки под мяч Гилявоги спасли немцев от гола после ударов Конопли и Калитвинцева.
«Десна» и дальше продолжала владеть инициативой, но гостей подвел эстонский защитник Тамм, умудрившийся за три минуты (на 57-й и 60-й) получить две желтые карточки и оставивший украинскую команду в меньшинстве.
Даже вдесятером парни Рябоконя пытались сравнять счет (к примеру, шанс отличиться был у Будковского, который неточно пробил головой), но в итоге немцы в компенсированное время забили второй мяч и выбили украинский клуб из турнира.
Теперь «Десна» сосредоточится на выступлениях в чемпионате и Кубке Украины, а «Вольфсбург» 1 октября оспорит путевку в групповой турнир Лиги Европы в одноматчевом противостоянии на поле греческого АЕКа. Жеребьевка групп ЛЕ состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу, 2 октября.
Напомним, что путевки в групповую стадию Лиги Европы себе уже обеспечил 21 клуб:
Испания — «Вильярреал», «Реал Сосьедад»;
Англия — «Арсенал», «Лестер»;
Италия — «Наполи», «Рома»;
Германия — «Байер», «Хоффенхайм»;
Франция — «Лилль», «Ницца»;
Нидерланды — «Фейеноорд», АЗ;
Португалия — «Брага», «Бенфика»;
Австрия — «Вольфсберг», «Рапид»;
Россия — ЦСКА;
Бельгия — «Антверпен»;
Украина — «Заря»;
Турция — «Сивасспор»;
Чехия — «Спарта».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Десна» перед игрой в Германии продала лидера своих атак Александра Филиппова в «Сент-Трюйден».
Фото ФК «Вольфсбург»127
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