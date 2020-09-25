«Колос» в овертайме капитулировал перед «Риекой»: видеообзор матча Лиги Европы

В четверг, 24 сентября, «Колос» из Коваливки, сенсационно выбивший из еврокубков греческий «Арис», провел на выезде матч третьего отборочного этапа Лиги Европы против обладателя Кубка Хорватии и «бронзы» чемпионата страны «Риеки».

«Риека» (Хорватия) — «Колос» (Коваливка, Украина) — 2:0 (в дополнительное время)

«Колос»: Волынец, Емец, Новак, Петров (Ориховский, 108), Гавриш, Кравченко, Антюх (Морозко, 90+4), Задоя, Богданов, Смирный (Костышин, 85), Лысенко (Селезнев, 71).

Голы: Эсковал (102), Адрияшевич (115).

Команда Руслана Костышина сразилась с хорватами не на клубной арене соперника, которая находится на реконструкции, а на арене «Руевица» с видом на Адриатическое море. При этом «Риека», несмотря на то, что еврокубковые поединки проходят при пустых трибунах, получила ощутимую поддержку от своих фанатов, собравшихся… на скале за одной из трибун арены.

Несмотря на гостевой статус поединка, футболисты из села в Киевской области мало в чем уступали куда более опытным еврокубковым бойцам из третьего по величине города Хорватии. Хотя подопечные словенского специалиста Симона Дожмана в ливень, надо признать, были в атаке острее. Хотя какой шанс отличситься был на 90-й минуте у вышедшего на замену Селезнева!

В итоге выяснение отношений на залитом водой поле соперники перенесли в овертайм. И в «болотном» футболе удача улыбнулась хорватам: на 102-й минуте вышедший на замену португалец Эсковал вогнал мяч в сетку ворот Волынца после подачи углового и скидки партнера, а на 115-й Адрияшевич после ошибки голкипера «Колоса» удволил преимущество хозяев — 2:0.

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

1:0 Эсковал (102-я мин.)

2:0 Адрияшевич (115-я мин.)

Как бы там ни было, парни Руслана Костышина после достойного дебюта на международной арене («Колос» получит от УЕФА 280 тысяч евро призовых) сосредоточатся на внутренних состязаниях. А «Риека» оспорит 1 октября путевку в групповой турнир Лиги Европы в гостевом матче с датским «Копенгагеном».

Остальные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы принесли такие результаты:

«Вольфсбург» (Германия) — Десна (Украина) — 2:0;

«Арарат-Армения» (Армения)﻿ — «Целье» (Словения) — 1:0 (в дополнительное время)

Победный мяч на 111-й минуте забил украинский футболист Сергей Вакуленко. Кстати, в поединке второго отборочного раунда турнира против «Фолы» из Люксембурга экс-игрок «Мариуполя», «Олимпика», «Арсенала-Киев» и «Карпат» принес своей команде победу на 113-й минуте.



«КуПС» (Финляндия) — «Судува» (Литва) — 2:0;

«Аполлон» (Кипр)﻿ — «Лех» (Польша) — 0:5;

«Виктория» (Чехия) — «Сеннерюске» (Дания) — 3:0;

«Фехервар» (Венгрия) — «Реймс» (Франция) — 0:0 (по пенальти — 4:1);

В составе венгров до 75-й минуты играл украинский полузащитник Иван Петряк.

«Ростов» (Россия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 1:2;

Гол в составе «Маккаби» забил 33-летний уроженец Николаева Никита Рукавица, который в 14 лет эмигрировал из Украины в Австралию.

ЦСКА (Болгария) — Б-36 (Фарерские острова) — 3:1;

«Бешикташ» (Турция) — «Риу Аве» (Португалия) — 1:1 (по пенальти — 2:4);

«Мура» (Словения) — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — 1:5;

«Мальме» (Швеция) — «Локомотива» (Хорватия) — 5:0;

«Шарлеруа» (Бельгия)﻿ — «Партизан» (Сербия) — 2:1 (в дополнительное время);

«Русенборг» (Норвегия) — «Аланьяспор» (Турция) — 1:0;

«Рига» (Латвия) — «Селтик» (Шотландия) — 0:1;

«Юргорден» (Швеция) — «Клуж» (Румыния) — 0:1;

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Мазервелл» (Шотландия) — 3:0;

«Стяуа» (Румыния) — «Слован» (Чехия) — 0:2;

«Галатасарай» (Турция)﻿ — «Хайдук» (Хорватия) — 2:0;

АПОЕЛ (Кипр) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 2:2 (по пенальти — 4:2);

«Шкендия» (Северная Македония) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:3;

«Стандард» (Бельгия) — «Войводина» (Сербия) — 2:1 (в дополнительное время);

«Копенгаген» (Дания) — «Пяст» (Польша) — 3:0;

«Гранада» (Испания) — «Локомотиви» (Грузия) — 2:0;

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Будучность» (Черногория) — 2:1;

«Шериф» (Молдова) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:1 (по пенальти — 3:5);

«Клаксвик» (Фарерские острова) — «Динамо» (Грузия) — 6:1;

«Санкт-Галлен» (Швейцария) — АЕК (Греция) — 0:1;

ЛАСК (Австрия) — «Дунайска Стреда» (Словакия) — 7:0;

«Милан» (Италия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 3:2;

«Базель» (Швейцария)﻿ — «Анортосис» (Кипр) — 3:2;

«Легия» (Польша) — «Дрита» (Косово) — 2:0;

«Флориана» (Мальта)﻿ — «Флора» (Эстония) — 0:0 (по пенальти — 2:4);

«Виллем II» (Нидерланды)﻿ — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:4;

«Спортинг» (Португалия) — «Абердин» (Шотландия) — 1:0.

В раунде плей-офф Лиги Европы в одноматчевых противостояниях сыграют:

«Янг Бойз» (Швейцария) — Тирана (Албания);

«Динамо» (Хорватия) — «Флора» (Эстония);

«Клуж» (Румыния) — «КуПС» (Финляндия);

«Арарат-Армения» (Армения) — «Црвена Звезда» (Сербия);

«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Лудогорец» (Болгария);

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Селтик» (Шотландия);

«Легия» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);

«Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фарерские острова);

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Виктория» (Чехия);

«Русенборг» (Норвегия) — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды);

АЕК (Греция) — «Вольфсбург» (Германия);

«Базель» (Швейцария) — ЦСКА (Болгария);

«Спортинг» (Португалия) — ЛАСК (Австрия);

«Шарлеруа» (Бельгия) — «Лех» (Польша);

«Риу Аве» (Португалия) — «Милан» (Италия);

«Копенгаген» (Дания) — «Риека» (Хорватия);

«Мальме» (Швеция) — «Гранада» (Испания);

«Тоттенхэм» (Англия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль);

«Слован» (Чехия) — АПОЕЛ (Кипр);

«Стандард» (Бельгия) — «Фехервар» (Венгрия);

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция).

Напомним, что путевки в групповую стадию Лиги Европы себе уже обеспечил 21 клуб:

Испания — «Вильярреал», «Реал Сосьедад»;

Англия — «Арсенал», «Лестер»;

Италия — «Наполи», «Рома»;

Германия — «Байер», «Хоффенхайм»;

Франция — «Лилль», «Ницца»;

Нидерланды — «Фейеноорд», АЗ;

Португалия — «Брага», «Бенфика»;

Австрия — «Вольфсберг», «Рапид»;

Россия — ЦСКА;

Бельгия — «Антверпен»;

Украина — «Заря»;

Турция — «Сивасспор»;

Чехия — «Спарта».

Жеребьевка групп Лиги Европы, по итогам которой своих соперников узнает «Заря» (и в случае вылета от «Гента» — «Динамо»), состоится 2 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» презентовал новый клубный стадион.

Фото ФК «Риека»

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