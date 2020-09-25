Где смотреть онлайн «Минай» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины

В субботу, 26 сентября, стартует 4-й тур украинской премьер-лиги.

Киевское «Динамо», обыгравшее в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов бельгийский «Гент» (2:1), сыграет с новичком высшего отечественного дивизиона — «Минаем». Формально для подопечных Мирчи Луческу это будет выездной поединок, но по договоренности с закарпатским клубом, пройдет в столице на НСК «Олимпийский», чтобы минимизировать передвижения динамовцев перед ответным поединком за право сыграть в групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы.

Букмекеры практически не сомневаются в победе «бело-синих». К примеру, аналитики «Фаворит Спорт» принимают ставки на победу «Динамо» с коэффициентом 1,20, ничья оценивается в 6,80, а победа «Миная» — и вовсе в 14,0.

Полтавская «Ворскла», не потерявшая ни одного очка в стартовых турах и единолично возглавляющая турнирную таблицу, примет на своем поле «Мариуполь», а «Днепр-1» под руководством нового тренера хорвата Игора Йовичевича отправится в гости к «Александрии».

Продолжится тур в воскресенье, 27 сентября. Донецкий «Шахтер» после двух подряд потерь очков в матчах с «Зарей» (2:2) и «Рухом» (1:1) встретится с земляками из «Олимпика», добывшими две победы на старте. Черниговская «Десна» и «Колос» из Коваливки, прекратившие выступления в квалификации Лиги Европы, примут на своих полях новичков премьер-лиги — «Рух» и «Ингулец» соответственно. А луганская «Заря», готовящаяся к выступлению в групповом турнире Лиги Европы, сыграет во Львове с местным одноименным клубом.

Чемпионат Украины. 4-й тур

26 сентября (суббота)

«Минай» — «Динамо» 14:00 «Футбол 2»

«Ворскла» — «Мариуполь» 17:00 «Футбол 2»

«Александрия» — «Днепр-1» 19:30 «Футбол 2»

27 сентября (воскресенье)

«Львов» — «Заря» 14:00 «Футбол 1»

«Шахтер» — «Олимпик» 17:00 «Футбол 1»

«Десна» — «Рух» 19:30 «Футбол 1»

«Колос» — «Ингулец» 19:30 «Футбол 2»

Положение команд:

1. «Ворскла» — 9 очков (3 матча);

2. «Динамо» — 7 (3);

3. «Колос» — 6 (3);

4. «Олимпик» — 6 (3);

5. «Мариуполь» — 6 (3);

6. «Шахтер» — 5 (3);

7. «Десна» — 5 (3);

8. «Александрия» — 3 (3);

9. «Минай» — 3 (2);

10. «Ингулец» — 2 (3);

11. «Заря» — 1 (3).

12. «Днепр» — 1 (3);

13. «Рух» — 1 (3);

14. «Львов» — 0 (2).

Бомбардиры: 3 мяча — Руслан Степанюк («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 2 — Алан Патрик («Шахтер»), Владимир Лысенко («Колос»), Давид Пуцлин, Владислав Кулач (оба — «Ворскла»), Алексей Хобленко («Днепр-1»), Сергей Политыло («Олимпик»), Владислав Супряга, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»), Максим Тейшейра («Олимпик»), Евгений Морозко («Колос»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» отдало уже второго футболиста в аренду в российский клуб.

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