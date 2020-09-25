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Спорт

Экс-чемпион Англии избавился от самого богатого футболиста в мире

12:11 25 сентября 2020
Фаик Болкиах

Чемпион английской премьер-лиги 2016 года «Лестер», владелец которого Вишай Шривадданапрабхи погиб при крушении вертолета в октябре 2018 года, расстался с 22-летним Фаиком Болкиахом из Брунея. Футболист на правах свободного агента перебрался в португальский «Маритиму», базирующийся на родине Криштиану Роналду — острове Мадейра.

Наверняка, факт перехода затерялся бы среди множества других трансферов по всему миру, если бы не факт, что Фаик — самый богатый футболист в мире. Все дело в том, что 22-летний парень — племянник султана Брунея и является наследником состояния Хассанала Болкиаха в 28 миллиардов долларов.

«Я играл в футбол с тех пор, как себя помню, и с юных лет мне всегда нравилось выходить на поле и держать мяч у своих ног. Мои родители всегда поддерживали меня в реализации моей мечты стать футболистом. Они усердно тренировали меня как психологически, так и физически в детстве, поэтому я могу сказать, что они являются моими образцами для подражания», — говорил однажды Фаик Болкиах в одном из своих редких интервью.

В "Лестере" футболист выступал только за молодежные команды

Как сообщает издание The Sun, наследник многомиллиардного состояния прошел через молодежные команды английских «Саутгемптона», «Арсенала», «Челси» и «Лестера», а теперь надеется, что переезд в Португалию поможет дать новый толчок его футбольной карьере. За первые команды клубов, в системе которых числился все эти годы, Болкиах пока не провел ни одного матча, что не помешало ему сыграть уже девять матчей за национальную сборную Брунея и даже забить один мяч.

Фаик Болкиах провел уже 9 матчей за национальную сборную Брунея

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси вслед за Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.

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