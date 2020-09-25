Где смотреть онлайн Гран-при России: расписание трансляций 10-го этапа Формулы-1

В воскресенье, 27 сентября, на трассе «Сочи Автодром» в пгт Сириус, что в Краснодарском крае, состоится десятый этап Формулы-1 Гран-при России, открывающий вторую половину сезона-2020. В ходе гонки на этой трассе пилоты преодолеют в общей сложности 309,745 км (53 круга по 5 848 метров).

Предстоящая гонка может стать особенной для британца Льюиса Хэмилтона. Лидер общего зачета в случае своего триумфа на «Сочи Автодроме» сравняется по количеству побед на этапах Формулы-1 с легендарным Михаэлем Шумахером: на данный момент у Льюиса их 90, в то время как у немца — 91.

«Знаете, когда-нибудь я сравняюсь с Михаэлем, возможно, уже скоро, но я не знаю и не могу вам сказать, как буду себя при этом чувствовать, что будет значить для меня такой успех, и будет ли он так уж важен на фоне гораздо более значимых событий и процессов, что происходят в мире. Это огромная честь, но не более.

Я бы не сказал, что мы поддерживали какие-то отношения. Я впервые встретил Михаэля на картодроме в Керпене, и для меня, ещё совсем ребенка, было здорово оказаться на одной трассе с чемпионом мира! Мне даже удалось немного поговорить с Шумахером — не помню, о чём именно, это было очень давно. Гораздо лучше я помню, как после Гран При Абу-Даби мы обменялись шлемами — невероятно, что Михаэль смог уделить мне время и согласился на обмен. Пожалуй, тот его шлем — самый ценный из всех, что у меня есть. Между нами никогда не было долгих искренних разговоров, но я всегда восхищался Михаэлем", — приводит слова Хэмилтона сайт F1 News.

Формула-1. Десятый этап

27 сентября (воскресенье)

Гран-при России («Сочи Автодром») 14:00 Setanta Sports 2, «Матч ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)

«ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию гонки.

После девяти этапов Формулы-1 общий зачет выглядит так: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190 очков; 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 135; 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110; 4. Ландо Норрис («Макларен») — 65; 5. Александер Албон («Ред Булл») — 63; 6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57; 7. Дэниэль Риккардо («Рено») — 53; 8. Шарль Леклер («Феррари») — 47.

В Кубке конструкторов ситуация перед десятым этапом такова: 1. «Мерседес» — 325 очков, 2. «Ред Булл» — 173; 3. «Рейсинг Пойнт» — 107; 4. «Макларен» — 106; 5. «Рено» — 83; 6. «Феррари» — 64; 7. «Альфа Таури» — 53.

Одиннадцатый этап Формулы-1 — Гран-при Айфеля — состоится 11 октября в немецком Нюрбурге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель сменил «Феррари» на «Астон Мартин».

Фото Twitter Formula 1

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