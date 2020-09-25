«Динамо» — «Гент»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 29 сентября, киевское «Динамо» на родном «Олимпийском» проведет без зрителей ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента» (начало — в 22:00). Как известно, в первой встрече подопечные Мирчи Луческу обыграли команду Вима де Деккера на ее поле (2:1).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «ГЕНТ»

В прежние годы динамовцы, одолевшие в третьем раунде квалификации ЛЧ голландский АЗ (2:0), пять раз принимали бельгийские клубы на своем поле. В активе «бело-синих» две победы (над «Андерлехтом» — 4:0 в 2000-м и над «Гентом» — 3:0 в 2010-м), одна ничья (с «Брюгге» — 3:3 в 2019-м) и два поражения (от «Андерлехта» — 0:3 в 1992-м и от «Генка» — 0:1 в 2013-м).

Что же касается «Гента», то последний раз бельгийцы побеждали в еврокубках на чужом поле в… Украине. 12 декабря прошлого года «буйволы» в рамках группового турнира Лиги Европы одолели на «Арене Львов» «Александрию» (2:1).

В предстоящей встрече в Генте аналитики букмекерских контор отдают предпочтение динамовцам, оценивая шансы соперников на успех такими коэффициентами.

Bet365: победа «Динамо» — 1,95, ничья — 3,50, выигрыш «Гента» — 4,00. Проход «Динамо» — 1,12, проход «Гента» — 6,00.



«Фаворит Спорт»: победа «Динамо» — 1,96, ничья — 3,50, выигрыш «Гента» — 3,85. Проход «Динамо» — 1,13, проход «Гента» — 6,30.



«Париматч»: победа «Динамо» — 1,99, ничья — 3,45, выигрыш «Гента» — 3,85. Проход «Динамо» — 1,11, проход «Гента» — 6,60.



1xBet: победа «Динамо» — 2,09, ничья — 3,52, выигрыш «Гента» — 3,68. Проход «Динамо» — 1,14, проход «Гента» — 5,75.



«Олимп»: победа «Динамо» — 2,01, ничья — 3,5, выигрыш «Гента» — 3,89. Проход «Динамо» — 1,13, проход «Гента» — 5,96.

Напомним, что жеребьевка групп ЛЧ состоится в четверг, 1 октября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Проигравший в раунде плей-офф ЛЧ продолжит выступления в групповом турнире Лиги Европы (жеребьевка — 2 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Ахмед Алибеков продолжит карьеру в российском клубе.



Фото ФК «Гент»

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