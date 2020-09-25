«Не заслужил быть вышвырнутым»: Месси трогательно попрощался с другом-бомбардиром

Лидер «Барселоны» Лионель Месси, оставшийся в каталонском клубе против своей воли, тепло попрощался со своим уже экс-одноклубником Луисом Суаресом, перешедшим в мадридский «Атлетико» на правах свободного агента.

«Я знал о твоем уходе, но сегодня зашел в раздевалку и все осознал. Будет очень тяжело не делиться с тобой повседневными вещами — как на поле, так и за его пределами. Мне будет тебя не хватать. Прошло много лет, было много друзей, совместных обедов и ужинов. Я не забуду ни единого дня, который мы провели вместе. Будет странно видеть тебя в другой футболке и еще более странно играть против тебя. Ты заслужил к себе отношения как к одному из самых значимых игроков в истории клуба, достигшему серьезных успехов на командном и индивидуальном уровне. А не быть вышвырнутым, как поступили они. Но дело в том, что меня больше ничего не удивляет. Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Очень сильно тебя люблю. До скорой встречи, друг», — написал аргентинец на своей странице в Instagram, прикрепив несколько совместных фото.

Напомним, что Луис Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. За это время нападающий провел за «блау-гранас» 283 матча во всех турнирах, забив 198 мячей.

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