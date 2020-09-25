28.17 / 28.35 32.65 / 33.07
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Не заслужил быть вышвырнутым»: Месси трогательно попрощался с другом-бомбардиром

16:22 25 сентября 2020
Лионель Месси и Луис Суарес

Лидер «Барселоны» Лионель Месси, оставшийся в каталонском клубе против своей воли, тепло попрощался со своим уже экс-одноклубником Луисом Суаресом, перешедшим в мадридский «Атлетико» на правах свободного агента.

«Я знал о твоем уходе, но сегодня зашел в раздевалку и все осознал. Будет очень тяжело не делиться с тобой повседневными вещами — как на поле, так и за его пределами. Мне будет тебя не хватать. Прошло много лет, было много друзей, совместных обедов и ужинов. Я не забуду ни единого дня, который мы провели вместе. Будет странно видеть тебя в другой футболке и еще более странно играть против тебя. Ты заслужил к себе отношения как к одному из самых значимых игроков в истории клуба, достигшему серьезных успехов на командном и индивидуальном уровне. А не быть вышвырнутым, как поступили они. Но дело в том, что меня больше ничего не удивляет. Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Очень сильно тебя люблю. До скорой встречи, друг», — написал аргентинец на своей странице в Instagram, прикрепив несколько совместных фото.

Напомним, что Луис Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. За это время нападающий провел за «блау-гранас» 283 матча во всех турнирах, забив 198 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты «ПСЖ» устроили феерическое прощание легенде клуба Тьягу Силве.

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Владимир Конкин

Стала известна причина трагической смерти дочери Владимира Конкина

Родила и умерла: немецкие врачи не смогли спасти жену заммэра Ирпеня, заразившуюся коронавирусом

Родила и умерла: немецкие врачи не смогли спасти жену заммэра Ирпеня, заразившуюся коронавирусом

Юрий Бутусов

Почему Зеленский позволил Кауфману не платить в бюджет штраф в 3,4 миллиарда? — Бутусов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер